Tänavusel soojal ja lumevaesel talvel on kaherattaliste omanikud saanud sõita terve talve läbi. Kuigi rattasõiduhooaeg alles algab, näitab politsei statistika, et õnnetused nii jalg- kui ka mootorratturitega on mitmekordistunud.

29-aastane mees sõitis neljapäeva õhtul Tallinnas Suur-Sõjamäel rattaga vastu laternaposti ning vajas haiglaravi. See on sel aastal 35. registreeritud jalgrattaõnnetus. Eelmisel aastal samal ajal oli toimunud kõigest üheksa sellist õnnetust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi mootorrattahooaeg alles algas, on tänavu toimunud kaheksa korda rohkem õnnetusi kui mullu ning viga on nendes saanud 18 inimest.

"Mootorrattaõnnetustes selgelt domineerivad ühe sõiduki õnnetused, mis räägivad eelkõige sõiduvigadest. Need on kas teelt väljasõitmine, teel ümberpaiskumine. Jalgrattaõnnetuste puhul on ka märgatavalt tõusnud ühe jalgratta õnnetused ehk need on sellised õnnetused, kus sõidetakse jalgrattaga vastu takistust või lihtsalt kukutakse," selgitas PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Oma osa õnnetuste kasvus on pehmel talvel, sest tänavu oli võimalik rattaga sõita pea talv läbi. Samas olid varahommikuti teed libedad ning ratturid jäid hätta tasakaalu hoidmisel.

Juba kolmas aasta järjest sagenevad õnnetused ratturitega kergliiklusteedel ja Loigo sõnul pole paljud kergliiklustee kasutajad aru saanud, et ka seal, nagu mujal liikluseski, kehtib parema käe reegel.

"Jalgratas on sõiduk, seega jalgrattaga teel liikudes kõik õnnetused, kui üksipäini kukutakse, on liiklusseaduse mõistes liiklusõnnetused," ütles Loigo.

Mootorrattaõpetaja Villem Freimani sõnul on mootorrattasõit iga aastaga aina populaarsem ja mida rohkem on sõitjaid, seda enam juhtub ka õnnetusi. Oma roll sagenud õnnetustel on tema arvates ka senisest lihtsamaks muutunud eksamil.

"On paar sellist harjutust, mida eksami esimeses järgus ehk platsil mootorratturilt enam sellisel kujul ei nõuta ja on võimalik, et see kajastub ka liikluspildis. Mootorratturid on selletõttu mõnevõrra nõrgemalt ettevalmistatud," tõdes motokooli Load.ee juht.

"Kui seni nõuti mootorratturilt suuremat pingutust, tal oli asetatud maapinnale rohkem torbikuid, mille vahel ta pidi laveerima ja manöövri puhtalt sooritama, siis hetkel on jäänud ainult üks takistustorbik, mis kindlasti, tuleb tunnistada, seab mootorratturile madalama lävendi selle harjutuse sooritamiseks," ütles Freiman.

Nii politseinik kui ka mootorratturite koolitaja soovitavad enne liiklusesse sööstmist motomeestel ja -naistel sõiduoskused meelde tuletada.