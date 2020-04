Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tuvastas, et 8. aprillil apteekidesse müüki jõudnud maskid on FFP-1 tüübiga maskid ning piisknakkuse vastu ei kaitse, ent aitavad siiski nakkuse levikut piirata.

Ameti tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa sõnul sobivad need maskid tavainimesele, et vähendada nakkuse levikut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Amet kontrollib ka veebipoodides müügil olevaid maske ja on palunud mitmel müüjal eemaldada eksitav informatsioon maski omaduste kohta.

"Need müügil olevad maskid on sellised, mis peaksid pidama kinni viiruse osakestest kolm korda suuremaid osakesi, mis on tolmu või õhusaaste osakesed või süljepiisad. Kui viiruse osake on tolmu osakese või süljepiisa küljes, siis see jääb sinna maski kinni ja läbi selle me vähendame võimaliku nakkuse doosi," selgitas Teinemaa.

"Kui neid kahte maski omavahel võrrelda siis need, mis apteekidesse müügile jõudsid on igal juhul paremad kui ise tehtud maskid sest neid on laborites kontrollitud ja nende omadused on ära määratud. ja nende tõhusus on suurem kui on ise tehtud maskil," kommenteeris Teinemaa.

Teinemaa rõhutas, et kui ise maske teha, siis tuleb teha neid õigesti. "Vahetage seda tihti kui see läheb niiskeks, peske käsi enne maski ette panemist ja pärast maski kasutamist. Need asjad on palju-palju olulisemad," sõnas Teinemaa.

Samuti rõhutas ta, et üliolulise tähtsusega on ka maski õigesti kandmine.