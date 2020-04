Viilma: internetis vaatab jumalateenistusi rohkemgi inimesi kui kohal käis

Pühapäeval on ülestõusmispüha ning kirikute uksed jäävad kogudustele suletuks. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma ütleb, et aeg, kui viiruse ohu tõttu on jumalateenistused olnud tühjas kirikus, on andnud kirikutele oskuse suhelda interneti teel. Kogudused ootavad aega, et pääseda oma kirikusse.

Kirikuuksed pole täiesti kinni. Suuremate linnade luteri kirikud on avatud neile, kes soovivad üksinda tulla ja mõtiskleda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kinno ei ole mõtet minna, kui seanssi ei toimu. Kirik on jumala koda ka siis, kui seal jumalateenistust ei toimu," ütles EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Internetis jälgib Viilma sõnul jumalateenistusi praegu ehk isegi rohkem rahvast, kui on neid, kes pühapäeviti kirikusse tuli.

"Ma olen jälginud, et samal ajal võib jumalateenistust jälgida isegi rohkem inimesi kui pühapäeviti muidu kirikus keskmiselt on olnud," lausus Viilma.

Kuu aega kestnud eriolukorda on peapiiskopi sõnul näidanud, et ühiskond on suutnud uue olukorraga kohaneda ning ka pühade rõõm jõuab hoolimata kõigest ka seekord igasse kodusse.

"Minu meelest ei ole ühiskond mitte depressivne ja stressis praegu. Ollakse ärevad aga minu meelest on saabunud teatud rahu ja minu meelest Ülestõusmispühade sõnum veel kinnitab seda, et olgugi, et kirik on tühi, kõneleb see täna, et nii nagu haud oli tühi, ei kõnelenud see sellest, et kõik on läbi vaid, et ilusad päevad ja lootus on alles ees," lisas Viilma veel.