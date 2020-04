Läänekristlased tähistavad ülestõusmispüha

Läänekristlased tähistavad kõikjal ülestõusmispühi, mis on kirikuaastas kõige tähtsamad. Tänavu on need aga teistsugused, sest koroonaohu tõttu toimusid ülestõusmispüha jumalateenistused tühjades kirikutes.

Peeter-Pauli katedraalis süüdati paasaküünal laupäeva hilisõhtul. Kui tavaliselt süüdatakse küünal õues, siis nüüd tehti seda kirikus, lukustatud uste taga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti Katoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan ütles, et kristlaste jaoks on see raske olukord, kui kirikusse ei pääse, kuid samas pilt, mis interneti teel inimesteni jõuab, ei ole illustratsioon, vaid täiesti reaalne missa.

"Proovige seda vaadata selsamal hetkel, selsamal ajal. kui see toimub ja ma arvan, et see aitab meid tõesti ühineda, kaasa elada missale ja Kristuse ülestõusmisele nii, nagu ned televisiooniülekanded aitavad ka haigeid inimesi, kui on vajadus," rääkis Jourdan.

Seda, mis kirikus toimus, sai laupäeva hilisõhtul vaadata õues, sest kiriku sein oli muudetud suureks ekraaniks.

Piiskopi pühadesoov on ennekõike neile, kes praegu haiglas. "Et nad mõtleksid, et nemad on just need, kes on kõige lähemal Kristusele täna ja homme. Nad ei ole maha jäetud. Aga nad on need, kes võib-olla täna saavad kõige paremini mõista, kes Kristus on," ütles Jourdan.

Kõik Eestimaa kirikud, kus pühapäeval ülestõusmispüha jumalateenistusi peeti, olid tühjad.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma ütles Toomkirikus, et pühadele mindi kõikjal maailmas vastu ärevusega, sest pandeemia on halvanud tavapärase töö- ja elurütmi. Samas võib viirus olla suunanud paljusid inimesi mõtlema elu kaduvuse ja kogu ajaliku maailmakorra hetkelisuse üle.