Moskvas hakatakse sõitmist lubama ainult eriloa alusel

Luba tööle- ja kojusõiduks on korduvkasutusega kuni aprilli lõpuni. Isiklikuks tarbeks - poodi või suvilasse minekuks antakse üheks päevaks kuni kaks korda nädalas.

Lubasid hakatakse väljastama digitaalselt, neid saab hakata tellima alates esmaspäevast.

Juba praegu kehtib Moskvas kord, et sõiduks taksoga, peab olema luba, mis näitab, et sul on vaja seda marsuuti kasutada.

Jala võib linnas käia jätkuvalt ilma luba taotlemata, kuid liikumisel tuleb kinni pidada ohutusnõuetest.

Sobjanini korraldusest selgub ka, et ilma eriloata, töötõendi ettenäitamisel võivad linnas liikuda korrakaitsjad, sõjaväelased, meedikud, ajakirjanikud, kohtunikud, advokaadid, turvatöötajad ja teised, kellel on riigi poolt välja antud vastavas formaadis tunnistus. Nendega koos liikuvatel inimestel peab olema eriluba.

Moskvas suri ööpäevaga 14 koroonapatsienti

Venemaa pealinnas Moskvas suri ööpäevaga 14 inimest, kellel oli diagnoositud kopsupõletik ning kelle koroonaviiruse test osutus positiivseks, teatas laupäeval operatiivstaap.

"Surnud olid vanuses 52-82 eluaastat. Kõigil patsientidel olid kaasuvad haigused, muu hulgas hüpertoonia, suhkruhaigus, kardiomüopaatia ja infarkti tagajärjed," on öeldud staabi teate.

Viimastel andmetel on pealinnas kinnitust leidnud 8852 nakatumist uue koroonaviirusega. Tervenenud on 499 inimest.

Kõige noorem ohver Moskvas oli 33-aastane.

Venemaal registreeriti 1667 uut nakkusjuhtumit

Venemaal registreeriti ööpäevaga üle 1500 uue koroonajuhtumi, teatas laupäeval Vene föderaalne operatiivstaap.

"Kokku 1667 Covid-19 juhtumit kinnitati 49 Venemaa regioonis viimase 24 tunni jooksul," teatas staap avalduses.

Kokku 1667-st juhtumist 1030 said kinnitust Moskvas, 152 Moskva oblastis ja 80 Peterburis, teatati avalduses.

"Praeguse seisuga on Venemaa 82 regioonis kokku registreeritud 13 584 koroonaviiruse haiguse juhtumit," seisis teadaandes.