Vaiknemets: uued juhtumid tulevad täpsemast testimisest

"Oleme suutnud ära hoida kõige mustema stsenaariumi, kus kõver võtab järsu suuna üles. Aga vara on veel rõõmustada, ma ei tähistaks võitu ette, sest graafik on jätkuvalt tõusutrendis, kuigi see on pisut madalam kui kartsime," rääkis Vaiknemets pühapäeval usutluses "Aktuaalsele Kaamerale".

Uued nakatumisjuhud tulevad eeskätt laustestimistest hoolekandeasutustes ja eesliinitöötajate testimisest, aga ka üha suurenevast testide arvust, rääkis ta.

Vaiknemetsa sõnul on tänu sellele, et inimesed püsivad kodus, järgivad 2+2 reegleid ja hügieeni, nakatunute arv langustrendis. "Hospitaliseerimiste arv on küll tõusnud, aga tuleb meeles pidada seda, et haiglasse on jõudnud need juhtumid, kus inimene on saanud nakkuse juba nädal või kaks tagasi. See on loogiline, et nendest hospitaliseeritakse teatud protsent," tõdes ta.

Küsimusele Eestisse toodud maskide kvaliteedi kohta vastas Vaiknemets, et need kaitsemaksid, mis on tellinud terviseamet või jõudnud siia riigihaldusministri Jaak Aabi meeskonna abil, vastavad kõigile nõuetele ning on meedikute jaoks kindlalt kasutatavad.

"Peab eristama - millised maskid on riigi ja mis erasektori hangitud. Saame vastutada enda tellitud maskide eest - need vaatavd nõuetele ja Euroopa Liidu sertifikaatidele. Neid võivad meedikud rahulikut kanda. Erasektori tarnitud maskide eest eest peab vastutama nende tellija," rääkis ta.