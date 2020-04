Euroopa Komisjoni juht: eakate isolatsioon võib kesta kauem

"Kui meil vaktsiini ei ole, peame piirama kontakte eakatega niipalju kui võimalik," lausus von der Leyen Saksa päevalehele Bild.

"Ma tean, et see on raske ja isolatsioon on koorem, kuid küsimus on elus ja surmas. Me peame jääma distsiplineerituks ja kannatlikuks," lisas ta.

"Lapsed ja noored saavad varem liikumisvabadust juurde kui vanad inimesed ja need, kes kannatavad olemasolevate tervisehädade all," lausus von der Leyen.

Ta avaldas lootust, et mõni Euroopa labor suudab aasta lõpu poole vaktsiini valmis saada.

Et tagada inimeste kiiret vaktsineerimine, peavad võimud juba võimalike tootjatega läbirääkimisi, lisas von der Leyen.