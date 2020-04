Paavst pidas ülestõusmismissa üksi kaamera ees

Paavst kutsus üles olema koroonaviiruse ja majanduslangusega võitlemisel ülemaailmselt solidaarne, kustutama või leevendama rahvusvahelisi sanktsioone ning vaeste riikide võlga. Ühtlasi kutsus paavst üles relvarahule kõikides sõjalistes konfliktides, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Paavst hoiatas Euroopa Liitu, et see võib kokku kukkuda, kui ei suuda piirkonna taastamise küsimustes kokku leppida.

Paavst Franciscus jagas kiidusõnu arstidele ja meditsiiniõdedele ning avaldas kaastunnet neile, kes ei ole saanud koroonapiirangute tõttu oma lähedastega hüvasti jätta.

"Sel ööl heliseb kiriku hääl: Kristus, minu lootus, on üles tõusnud! See on teistsugune nakatumine, südamest südamesse kanduv sõnum, igasse inimhinge, mis seda head uudist ootab. See on lootuse levimine: Kristus, minu lootus on üles tõusnud! See pole mingi maagia, mis probleemid kaotab. Ei, Kristuse ülestõusmine ei ole seda. See on armastuse võit kurja juure üle," kõneles paavst.