Bolt tahab riigilt 50 miljoni euro ulatuses abilaenu

Bolti asutajad Martin ja Markus Villig kirjutavad murekirjas valitsusele, et praegu pakutavad toetusmehhanismid, eelkõige KredExi erakorralised laenud ja laenukäendused, neid ei aita, kirjutab Postimees. Nimelt on Kred­Exi laenu piirmäär viis miljonit eurot, millest jääb Boltile väheks.

Vennad Villigud tunnistavad kirjas, et kahjumis ettevõtte minimaalne rahavajadus aprillist alates järgmisteks kuudeks on vähemalt 15 miljonit kuus.

Villigud on pöördunud KredExi käendusega juba kõigi Eesti suuremate kommertspankade poole. Viimased pole aga vastu tulnud ja ettevõtjate sõnul on peamine probleem see, et KredEx lubab katta kuni 90 protsenti panga laenukahjumist, kuid pangad tahavad, et KredExi käendus kataks suisa 90 protsenti põhisummast laenu fikseeritud summana.

Kahjumliku idufirmana ei vasta Bolt pankade krediidiotsuste standarditele, märgib ajaleht.

Samas sõlmis eelmisel majandusaastal ligi 60 miljoni eurose kahjumi teeninud Bolt just aasta alguses Euroopa Investeerimispangaga (EIP) laenulepingu, mille raames pank toetab Bolti tootearendust ja laienemist 50 miljoni euroga, kirjutab DigiPRO.

Alles aprilli alguses rääkis Markus Villgi DigiPRO-le, et ettevõte põhiäri langus on olnud 20-30 protsenti ning vastavalt sellele on langetatud ka töötajate palkasid.

Bolt on Eesti üks kahest ükssarvikust ehk miljardilise turuväärtusega firmast, kuid ainus, kelle peakontor on endiselt Eestis. Platvormil on miljon autojuhti, 40 miljonit klienti 150 linnas 35 riigis Euroopa Liidus ja Aafrikas. Enne globaalset eriolukorda tehti Bolti platvormil päevas ligi miljon sõitu. Lisaks pakub firma toidu kojuvedu, elektritõukerataste renti ja kullerteenust.

Ettevõtes on 1500 töötajat, kellest 515 töötab Eestis.