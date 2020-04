Leesi elanikud taastavad saja-aastase ajalooga külapoe

Juminda poolsaare Leesi küla elanikud otsustasid taastada külapoe, millel tänavu täitub 100 aastat. Nagu kunagised Leesi kalurid, on üle 60 praeguse Leesi asuka moodustanud ühistu ja osalevad poe taastamisel.

Leesi poe ehitasid kohalikud kalurid 100 aastat tagasi oma raha eest. Nad moodustasid Leesi Tarwitajate Ühisuse. See pood ei kerkinud seega piirituseveo raha eest. Poe teise otsa rajati hiljem postkontor.

Pood tegutses läinud sügiseni, kui endine omanik üürilepingu lõpetas. Nüüd on kohalikud otsustanud oma poe taastada ja moodustasid uuesti Tarwitajate Ühisuse. Koroonakriis on nad Leesile pikemaks ajaks paikseks muutnud.

MTÜ Leesi Tarwitajate Ühisuse liige Ants Viirmaa leidis, et kriisiaeg on ehk külale positiivseltki mõjunud. "Inimesed on rohkem maale tulnud. Ja otsivad sellist teistsugust väljundit. Tahavad teha midagi," ütles ta.

Maja on suur ja tööd palju. Osalusmaks ühisusse astumiseks oli 1000 eurot.

"Me arvasime, et meil läheb väga keeruliseks selle kinnistu ostuks raha kokkusaamine. Aga kui me tegime asutamiskoosoleku, siis oli minu mäletamist mööda kohal ligikaudu 60 inimest," rääkis Viirmaa.

Ühisusse kuulub ka 20 aastat Eestis elav hollandlane Piet Boerefijn. Ta mõtiskles, kuidas oleks vana külapoe ülesputitamine kulgenud Hollandis.

"Hollandis oleks võib-olla omavalitsus seda rohkem toetanud. Siin omavalitsus ütleb lihtsalt, see ei ole meie asi ja siis kohalikud peavad seda ise lahendama. Aga inimesed siin on väga abivalmid ja väga palju inimesed tulevad siia iga päev. Ja teevad mingi töö. Minu meelest see on uskumatu," rääkis Boerefijn.

Kohalikud unistavad, et mai keskel on kauplus avatud. Ühisuse liikmete seast on plaanis valida ka poepidaja.