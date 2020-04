Koroonakriisi ajal on Eestis kõige kiiremini kasvanud noorte tööpuudus, sest neil napib sageli vajalikke oskusi ja kogemusi. Töötukassa andmeil on töötute arv 16–24-aastaste vanuserühmas kasvanud läinud aasta lõpuga võrreldes peaaegu kolmandiku võrra.

21-aastane Britten tuli sügisel Võrumaalt kunstiakadeemiasse Tallinnas. Ta leidis töö restoranis Härg, kuid koroonakriis viis enamuse ettevõtte käibest ning Britten kaotas töö ja koos sellega ka võimaluse pealinnas korterit edasi üürida.

"Kõige hullem ongi teadmatus, siis ei oskagi planeerida enda korteriasju. Esimese asjana tahaks tööle minna," ütles Britten.

Töötukassa andmetel on praegu Eestis üleüldine töötuse määr 6,9 protsenti. Noorte töötuse määra protsent 7,2 näitab samas kiiremat kasvutrendi. Noortel pole tavaliselt palju sääste ning rasketes oludes toetutakse suuresti vanematele. Mitmed tööteekonda alustavad noored töötavad suuresti teenindavatel kohtadel, mis on turismiga tugevalt seotud ja praegu kõige haavatavamad.

"Noored on tihtipeale vähese kogemustepagasiga. Kui me räägime vanuserühmast 16–24, siis noored tihtipeale ei ole veel omandanud erialast haridust," ütles töötukassa noortevaldkonna juht Olev Kersen.

61 protsenti nendest noortest kes on praegu töötukassas arvel, ongi erialase hariduseta ja 71 protsenti on lausa ebapiisavate oskustega – kas on vähene eesti keele oskus või vähene arvuti kasutamise oskus, märkis Kersen.

Eesti avatud noortekeskuste ühenduse (ANK) hinnangul ei tohiks noori jätta muredega üksi.

"Üks kõige olulisemaid asju on see, et noor peab tajuma et tema ise on ressurss. Ehk siis mõelda korra, kui ta on sellesse olukorda sattunud, mida ta siis tegelikult eluga nüüd teha tahab. Kui mõelda osapooltele, kes noori saavad toetada, siis ma arvan, et kõik on täna valmis: töötukassa, Noorte Tugila programm, Hoog Sisse Tallinnas, Step programm," rääkis ANK-i programmijuht Heidi Paabort.

Hoolimata tööturu ebakindlast seisust korraldab töötukassa teisipäevast kuni 17. aprillini töö- ja karjäärimessi, sedapuhku küll virtuaalselt.