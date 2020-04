"Kriisist välja tulemine ei toimu selliselt, et lülitame normaalsuse tagasi. Ma võrdleks seda pika koridoriga, kus on palju lampe ja palju lüliteid," rääkis Ivask kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

Tema sõnul on raske hinnata, kui kaua kriisist väljumine aega võtab, aga kindlasti peab arvestama sellega, et tuleb pidevalt olukorda jälgida ning vastavalt sellele uusi otsuseid vastu võtta.

"Kriisist väljatulekuks on oluline, et oleks mingisugunegi plaan. Aga sama oluline on ka see, et see plaan võib iga päev vajada muutust. Reageerimine ja selle kiirus, oludega kohanemine on võtmesõnad. See on protsess, kus tuleb olla valmis muutusteks mitmeid ja mitmeid kordi," leidis ta.

Ivaski sõnul on kriis muutnud ja muutmas inimeste tarbimis- ja ostuharjumusi, vaba aja veetmise harjumusi ning ka töötamise harjumusi, ja kriisijärgne majandus peab nendega kohanema.

"Majandus otsib praegu vastuseid. Ärid, mis nende muutustega kohanevad ja saavad nendega hakkama, jäävad ellu. Tekivad uued ettevõtted ja ärimudelid, mis suudavad muutunud harjumusi paremini rahuldada," rääkis ta.

Ivask leidis ka, et Eesti võib kriisist rahvusvaheliselt isegi tugevamana välja tulla, kuna meil olemas kogemused nii turumajandusaegsetest kriisidest kui ka suuremast üleminekust, kui nõukogude aja järel alles alustasime turumajandusega.

"Kui saab rääkida võitmisest, siis võitjad on kiiremad kohanejad ja lahenduste väljamõtlejad. Eestil on siin oma eelised, sest meil on veel meeles kohanemisaastad, mis olid nõukogude ajast väljumisel ja turumajandusega kohanemisega. Lisaks on meil nüüd ka tarkust kriisidega kohanemiseks, pluss Eestil on digistruktuurid ja hajaasustus. Võti siin on kindlasti selles, et kui ise oleme tublid ja ärksad, siis on sellest kriisist ka midagi võita," leidis ta.

E-kaubandus kasvas kuuga sama palju kui nelja aastaga

Ivask rääkis Coopi kaupluste kogemuse põhjal, et kriis suurendas ettevõtte e-kaubanduse mahtu tohutult.

"E-kaubanduse koha pealt võib liialdamata öelda, et viimas nelja nädala kasv on sama suur kui eelneva nelja aasta kasv. Vastab tõele, et e-kaubandus töötab oma võimete piiril," tunnistas ta.

Tema hinnangul jääb e-kaubandus ka pärast kriisi suuremas mahus tööle, kuid tavapoed ka ära ei kao.

"Kindlasti pärast kriisi näeme, et on tekkinud uus tasakaalupunkt. Kui enne oli e-kaubandus mugavusteenus, siis nüüd normaalsus. Usun, et inimestel ei kao ära vajadus vabalt kodust välja saada, poes ja väljas söömas käia, teistega kokku saada," ütles Coop Eesti juht.