"Itaaliast on minu teada küsinud abi välisminister oma kirjaga ja seda ta tegi seda 1. aprillil. Hispaania ja Itaalia mõlemad on küsinud abi ka Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanismi kaudu," ütles Ratas kolmapäeval riigikogu infotunnis.

Itaaliasse läheb suurusjärgus 25 000 kirurgilist ja 5000 FFP2 maski, sama kogus ka Hispaaniasse, lisas Ratas.

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul tehti lähtuti otsuses sellest, et ükski riik pole kriisis üksi ning strateegilisi sõpru peab aitama. "Suhtlesin nii Itaalia kui Hispaania välisministriga, kes kinnitasid mulle, et nende rahvad ei unusta mitte kunagi, mitte kunagi Eesti toetust," ütles Reinsalu.

Neljapäeval on valitsuse istungil arutusel ka võimalik rahaline toetus mõlemale riigile.

Ratas: maski kandmine pole kohustus, kuid võiks olla sotsiaalne norm

Teisipäeval ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas (Keskerakond) saates "Suud puhtaks", et Eestis ei saa maskide kandmist kohustuslikuks muuta, sest maske pole piisavalt. Seetõttu tekkis küsimus, miks samal ajal maske teistele riikidele kingitakse.

Ka Ratas on öelnud, et tema arvates peaks maski kandmine eriolukorra ajal muutuma sotsiaalseks normiks. Ratas kinnitas kolmapäeval, et see tema arvates väga mõistlik. "See tarkus ja see ütlus pärines tegelikult professor Irja Lutsarilt, kes oli meil vabariigi valitsuse komisjonis ja kes ütles, et tema arvates peaks mask saama ühiskonnas sotsiaalseks normiks. Mina seda väga toetan, ma pean seda õigeks," lausus peaminister, ning lisas, et on sama küsinud ka terviseameti juhilt, kes kinnitas, et maski kandmine annab juurde viiruse tõkestamisel.

Ratas soovitas maskide puuduse ajal neid ise valmistada. "Hetkel me ei ole nii öelnud, et on kohustus. Ei ole mingisugust eriolukorra juhi korraldust, et see on kohustus. Ja põhjus on selles, et neid maske piisavalt lihtsalt hetkel ühiskonnas ei ole. Aga ma usun, et Eesti inimesed on hea näputööga, näputööoskus on kõrge. Ja saab neid maske tõesti ka kodus valmistada käepäraste materjalidega," lausus ta.