Kuressaare haigla konsiilium otsustas algselt, et mandrile viiakse neli patsienti, aga üks patsient keeldus ning soovis jääda Kuressaare haiglasse.

PERH-i kiirabiosakonna juhataja dr Lilian Lääts ütles ERR-ile, et kolmapäeval jõuab Kuressaare haiglast Regionaalhaiglasse ravile kolm COVID-19 haiget ja üks patsient muu tervisemure tõttu.

Kuressaare haiglast on tänase päeva seisuga viidud kõrgema etapi haiglasse kokku 25 koroonapatsienti.

Kolmapäeva hommikuse seisuga oli Kuressaare haiglas ravil 55 COVID-patsienti.

Kuressaare haigla ravijuhi Edward Laane sõnul on ligi pooled kergemate sümtomitega ja ülejäänud viirust raskelt või väga raskelt põdevad patsiendid.

Ligi pooli Eestimaa covid patsiente raviv Kuressaare haigla ütleb oma kogemustele tuginedes, et haiged võivad haiglaravi vajada üle kahe nädala, kuigi varem loodeti, et viirust saab kiiremini välja ravida. Ja ravijuht ütleb ka seda, et nn malaariaravimi kasutamine COVID-patsientide ravil on vaatluste põhjal viiruse algfaasis andnud häid tulemusi.

"Me analüüsime kindlasti kõik patsiendid läbi, kui epideemia lõppeb, aga me oleme näinud positiivseid tulemusi," ütles Laane.