Kuressaare haiglast viiakse kolm patsienti mandrile

"Konsiilium oli täna koos. Kui eile hilisõhtul me saime teate, et selline soov on, et patsiente peaks viidama teise haiglasse, siis me vaatasime kõik patsiendid üle ja minu prognoos oli, et neid patsiente võiks olla maksimaalselt viis või kuus, keda viia kõrgema etapi raviasutusse. Lõpuks leiti, et neli patsienti on võimalik viia kõrgemasse ravietapi asutusse. Nendest üks patsient soovis olla ikkagi Kuressaare haiglas, nii et kolm patsienti lõppkokkuvõttes," lausus Laane.

Laane sõnul ei saa öelda, et Kuressaare haigla oli või on vastu patsientide mandrile viimisele, aga et haigla lähtub eelkõige patsientide heaolust.

"Mida parem on ravi, seda parem on see patsiendile. Kui me näeme, et teine haigla suudab pakkuda paremat ravi, siis loomulikult me suuname sellise patsiendi teise raviasutusse. Kui me näeme, et patsient ei saa paremat ravi, ta saab sama ravi, mis Kuressaare haiglas, siis meie arvates sellise patsiendi suunamine teise haiglasse ei ole õigustatud," ütles Laane.

"Kui me vaatame oma patsiente, siis meie COVID-19 infektsiooniga patsiendid on eakad ja eakate patsientide transport on väga keeruline. Paljudel patsientidel ka ei ole sümptome, nad on sisuliselt karantiinis - kas neid patsiente tasub lihtsalt viia ühest asutusest teise, on omaette küsimus," lisas ta.

Terviseamet käivitas teisipäeval strateegilise plaani Kuressaare haigla töökoormuse vähendamiseks. Jätkuravi vajavate koroonapatsientide ravi jätkub kõrgema etapi haiglates, otsustas amet. Samuti tehakse plaan, kuidas lõpetada välihaigla tegevus Kuressaares.

Kuressaare haigla nimetas päeval plaani viia haiglas ravil olevaid koroonapatsiente mandrile üllatavaks ning ei näe selleks vajadust.