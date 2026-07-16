Narvas on eluohtlikult haigete patsientide vedu veninud kaks korda pikemaks

Kui seni toetas tervisekassa kahe Narva haigla reanimobiili tegevust, siis 1. juulist enam nii pole. Selle tõttu on eluohtlikult haigete patsientide transport muutunud ajaliselt poole pikema

Narva haiglal on kaks reanimobiili, millega saab eluohtlikus seisundis patsiendi kiiresti kõrgema astme haiglasse toimetada.

Autod soetati 5 aastat tagasi ja kuni viimase ajani toetas Narva haigla sõnul nende tegevust tervisekassa. Alates 1. juulist rahastust enam pole ja nüüd on tekkinud olukord, kus reanimobiili peab Narva tellima kas Tartust või Tallinnast.

Kriitilises seisundis patsientide vedu on Narva haigla juhatuse liige Üllar Lanno sõnul ajaliselt muutunud vähemalt kaks korda pikemaks.

"Täna see nii käibki, et kas ootame tund ja 40 minutit Tartust või ligi kaks tundi Tallinnast ja siis on reanimobiil meil siin. Me peame kaks tundi seda patsienti elus hoidma ja siis ta sõidab selle aja Tartu või Tallinna suunas, selleks, et seal kõrgema etapi abi saada," ütles Lanno ning avaldas arusaamatust, et miks keskustest kaugel asuva Narva puhul selline otsus tehti.

Lanno sõnul peab nüüd patsiendi isegi Ida-Viru keskhaiglasse toimetamiseks reanimobiili kutsuma Tallinnast või Tartust. Haiglajuhi hinnangul on Kirde-Eesti inimesed pandud olukorda, mis pealinna elanikule võib näida talumatuna.

"Kas meil [Tallinnas] Mustamäel või Õismäel patsient täna ootaks kaks tundi väga raske seisundi puhul reanimobiili ja siis sõidaks kaks tundi veel sellega regionaalhaiglasse või siis mõnda teise kõrgema etapi haiglasse? Tegelikult võiks vaadata tervishoiu kvaliteedi mõttes samaväärset käitumist üle Eesti," ütles ta.

Kui Narva haigla väitel said nad riigilt reanimobiilide käigushoidmiseks 145 000 eurot aastas, siis tervisekassa kinnitab kirjalikus kommentaaris, et nad pole seda teenust eraldi rahastanud ning et sel aastal tehtud analüüs ei pea mõistlikuks täiendava reanimobiilibrigaadi rakendamist Ida-Virumaal.

Vajadusel saab patsiendi kõrgema etapi haiglasse toimetada tervisekassa rahastatud kiirabiteenusega. Narva haigla andmeil vajavad just reanimobiiliteenust 10-15 patsienti kuus.