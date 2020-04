Keskkoolide katsetega pole endiselt kindel, millal ja kuidas need toimuvad

Keskkoolide sisseastumiskatsed toimuvad tavaliselt märtsis või aprillis, kuid koroonaviirus on kõik plaanid segi löönud. Praegu on vaid selge, et valitsus toetas eelmisel nädalal haridusminister Mailis Repsi plaani avada koolid järkjärgult alates 15. maist.



Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi ütles, et enne, kui valitsus pole selget informatsiooni kooliaasta lõppemise kohta öelnud, on keeruline ka katseid korraldada. Kruusimäe sõnul pole näiteks siiani ühtegi dokumenti selle kohta, kuidas lõpueksamid toimuvad ning infot on jagatud vaid pressikonverentsidel.



''Koolikatsete temaatika peaks olema täna kolmandajärguline. Esimeses järgus võiks väga selgelt ära lahendada riigieksamite toimumise aja ja korra ning ma saan aru, et ka dokument vormistada, et siis oleks ka selge, kas põhikooli lõpueksamid toimuvad või ei toimu. Niisama pressikonverentsidel või meediale edastatud teade ei oma juriidilist jõudu,'' rääkis Kruusimägi. ''Teine tegevuskava peaks olema see, et me anname ikkagi väga täpselt ülevaate, mismoodi lõpetavad ülejäänud õpilased õppeaasta."



Nelikkatsete korraldus, milles osalevad Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium ja Tallinna 21. Kool, pole seega Kruusimäe sõnul siiani kindel ning kõik variandid on võimalikud



''Terve Eesti õpib täna kaugteel, siis saab ka ju väga hästi ja edukalt intervjuusid niimoodi teha ja kindlasti saab ka teste osaliselt niimoodi teha, aga kõik sõltub sellest, milline otsus vastu võetakse, et kas hakatakse vaikselt normaliseerima elu või ei hakata, kas üldse mingisugused kontaktid on lubatud, mis ajani on lubatud ja nii edasi,'' ütles Kruusimägi.

Tartu arendab e-katseid

Tartus toimuvad mai keskel viie kooli ühiskatsed, kus osalevad Miina Härma Gümnaasium, Hugo Treffneri Gümnaasium, Tamme Gümnaasium, Jaan Poska gümnaasium ja Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium.

Miina Härma Gümnaasiumi direktori Ene Tambergi sõnul asuti Innovega arendama ka e-katseid, mida saab kasutada siis, kui koolid jäävad suletuks ka mai teises pooles.



Tartu ühiskatsed toimuvad sel aastal eraldi eesti keeles ja matemaatikas. ''Varem oli meil plaanis teha ka inglise keele ja loodusainete test, aga nendest me loobusime,'' ütles Tamberg,



Tambergi sõnul on aga endiselt ebaselge, kuidas katsed toimuvad.

''Ilmselt on üks variant, et iga õpilane teeb neid teatud ajal oma kodus. Teine võimalus võib-olla, kui nüüd koolid tõesti mingil määral saavad natuke vabamaks, siis on võimalik neid teha ka õpilaste kodukoolides, aga see on nii toores variant, et me ei ole seda tegelikult lauda veel toonud,'' rääkis Tamberg

Ka lõpuhinnete osas pole selgust

Lisaks katsetele oleneb vastuvõtt ka lõpuhinnetest, kuid ka see, kuidas neid sel aastal pannakse, on veel segane.



''Kui me loeme vastuvõttu gümnaasiumisse, siis sätestab dokument ilusti-kenasti ära, et seda tehakse lõputunnistuse põhjal, lõputunnistusel on tulemused, järelikult neid peaks arvestama,'' ütles Kruusimägi.

Kruusimägi sõnul pole aga praegu teada, kuidas lõpuhindeid panna, sest haridus- ja teadusministeeriumi teatel võiks viimasel perioodil panna ka arvestatud/mittearvestatud. Seega kuidas aastahinded pannakse, alles selgub.



''Nii kaua kui selgust ei ole, ei saa ka öelda, kas lõpuhindeid katsetel arvestatakse või ei arvestata. Täna kehtiva korra alusel peaks arvestama neid.''



Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts ütles teispäeval, et aastahinde arvutamise kohta võib selgust saada lähinädalatel.



Tallinna Prantsuse Lütseumi direktori Peter Pedaki sõnul on kõik koolid oma katsete planeerimises vabad ning millised need täpselt välja näevad, sõltub koolist endast. Küll aga on ka Prantsuse Lütseumis veel plaanid lahtised ning selgus jõuab loodetavasti majja aprilli jooksul.

"Kui meil on võimalik mai lõpus seda teha koolimajas, siis seda toredam. Kui pole võimalik koolimajja naasta, siis kaalutakse ka e-katseid. Kui on võimalik midagi juba midagi mai alguses ära teha interneti vahendusel, siis ma kaaluksin ka seda ja jätaksin siis silmast-silma vestlused mai viimasteks nädalateks. Näiteks võõrkeele vestlus või üldine vestlus kandidaadiga," selgitas Pedak.