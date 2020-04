Peaminister Jüri Ratase sõnul pole mõeldav, et mais või juunis toimuks suuri rahvarohkeid üritusi. Ürituste korraldajad on rasketeks otsusteks valmis, kuid tõdevad, et piletiraha tagasimaksmise asemel eelistaks nad sama raha eest hiljem elamusi pakkuda.

Rakvere politseijaokonna juhil Katrin Satsil paluti hiljuti kooskõlastada juulikuise Võsu Rannafestivali turvaplaan. Ligi 10 000 külastajaga festival praegu veel rohelist tuld ei saanud.

"Kui olukord paraneb, piirangud tühistatakse ja selgub, kuidas ja millistel tingimustel 2020. aasta suvel üritusi korraldada lubatakse, siis arutame neid kooskõlastuse teemasid edasi," ütles Satsi Vikerraadiole.

Kas suveks plaanitud suurüritused saavad toimuda, arutas neljapäeval ka vabariigi valitsus. Peaminister Jüri Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil, et konkreetne vastus antakse lähipäevil. "Tunnetus on küll valitsuse poolt see, et lähikuudel, kui me räägime maist ja juunist, selliseid suuri üritusi teha, ma kardan, ei ole kuidagi mõeldav," nentis Ratas.

Pühajärve jaanitule asjus veel otsust pole

Rahandusminister Martin Helme lisas, et suve teise poole otsuseid on raskem langetada. "Lähtekoht peaks olema see, et senikaua, kui pole öeldud, et võib teha, tuleb arvestada, et ei või teha," lausus ta.

OÜ Monster Musicu juht Tanel Samm teatas juba 6. juuniks plaanitud Haapsalu Itaalia muusika festivali ärajätmisest. Paljude suve suursündmuse, Pühajärve jaanitule asjus veel konkreetset otsust pole, kuid tühja lootust Samm ei õhuta.

"Meelelahutusürituse mõte on ikkagi meelt lahutada, mitte hirmu all pidu pidada. Pidu tuleb pidada väljareklaamitud kujul ja programmiga siis, kui selleks on õige aeg," arutles Samm. "Ja meie näeme, et see ei saa juhtuma enne kui kõige varem aastal 2021 samal ajal."

Eesti raskemuusika lipulaev Hard Rock Laager peaks toimuma juuli alguses. Ürituse peakorraldaja Kaido Haavandi on veel ettevaatlikult heauskne, aga tõdes samas, et otsusega enam pikalt viivitada ei saa. "Enne maikuud peaksid paika saama kõik bändid ja algama festivali kui terviku reklaamimise periood. Kui me otsustame seniste plaanidega edasi minna, siis hakkame tegema kulutusi, mida ei ole võimalik lükata enam järgmise aasta ürituse korraldamisesse," tõdes Haavandi.

Korraldajad loodavad külastajate mõistvale suhtumisele

Haavandi lisas, et kui tänavune rokipidu ära jääb, siis külastajatega käitutakse nii nagu paljud suured Euroopa festivalid. Soovijatele makstakse raha tagasi, aga samas pannakse neile südamele, et iga tagasinõue teeb raskemaks uue festivali korraldamise. "Loodame, et inimesed võtavad seda pigem kui ettemaksu ja pigem kui varakult ostetud piletit järgmistele kuupäevadele," avaldas Haavandi.

Külastajate mõistmisele loodab ka Tanel Samm. Sest nii, nagu piletiostjad maksid ette kontsertikorraldajale, maksis korraldaja ette välisesinejatele. "Lepingud tänast olukorda väga palju ei reguleeri. Meie ettevõtte poolt töös olevate välisartistidega paistab olevat nii, et raha tagastamise asemel pakutakse pigem alternatiivkuupäev. Ja seda me kavatseme ka oma külastajatele teha," ütles Samm.

Rasked otsused ootavad ka neid, kes korraldavad suuri spordiüritusi. Klubi Tartu Maraton käis oma otsustega ajast isegi mõnevõrra ees. Juba kuu aega tagasi teatas klubi juht Indrek Kelk, et 10. maiks plaanitud Tartu maastikumaraton toimub seekord teisiti. Kelk tõdes, et suure rahvaspordiürituse korraldamine ongi üks suur ettemõtlemine. Ehkki koroonaviirus on uus kõigile, on maratonikorraldajatel kriisideks valmistumisega pisut rohkem kogemusi. "Ja alati mõtlemine sellele, kuidas olla valmis mustemaks stsenaariumiks, lootes alati paremat," lausus Kelk.

Klubi Tartu Maraton teeb virtuaalvõistlusi

Tänavusel mustal talvel tuli klubi välja ühismatkaga. Nii leiti uus lahendus ka maastikumaratoni asemele. Seekord plaanitakse maraton korraldada virtuaaljooksuna. Ehkki maastikujooksu rada on maha märgitud, võivad kõik osalejad ka enda raja valida. Klubi palub jooksudistantsi ja -aja nutiseadmesse salvestada ning sellega näidata, et jooks läbiti. Omalt poolt pakub klubi virtuaalse stardinumbri ja ehkki võitjat välja ei kuulutata, läheb osaleja nimi ajalooannaalidesse kirja.

"Ja kui ta on oma tulemused üles laadinud, siis tal on võimalik ka virtuaalne diplom saada ja meie saadame talle lõpuks ka selle ühe päris käegakatsutava asja – Tartu maastikumaratoni medali – tema poolt antud postiaadressil," lubas Kelk.

Ametlikku otsust selle kohta veel pole, kuid Kelgu sõnul toimub virtuaalselt ka järgmine maratonikuubiku võistlus ehk 31. maiks plaanitud Tartu rattaralli. Kolmapäeval keelas rahvusvaheline jalgrattaföderatsioon rahvusvaheliste võistluste pidamise kuni 1. juulini. Niisiis pole korraldajal isegi valikut.

Ehkki klubi loodab, et maratonifännid osalevad ka virtuaalsetel võistlustel ja niimoodi üritustesarja ka rahaliselt toetavad, tõdes Kelk, et ilma toetuseta talveni välja ei vea. Suheldud on nii Tartu linnaga kui kultuuriministeeriumiga ning Kelk usub, et üksi neid ei jäeta. "Juba täna oleme esimese reaalse abi saanud. See töötukassa kaudu saadav palgatoetusmeede on ka meile suureks abiks ja oleme saanud märtsikuised palgad välja maksta," rääkis Kelk. "Loodame seda ka aprilli kuuga teha ja vaatame sammhaaval edasi."