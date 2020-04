Apotheka apteegiketi omanik, suurettevõtja Margus Linnamäe lubas riigile apteegireformi eest kahjunõude esitada. Ka mitmed teised apteegiketid - Benu ja Südameapteek - ütlesid veel kaks nädalat tagasi, et kaaluvad nõude esitamist, kuid pole seda ära otsustanud. Üksnes Euroapteek välistas nõude esitamise.

Sotsiaalministeeriumist kinnitati ERR-ile, et riik kellelti praeguseks kahjunõuet saanud ei ole.

Benu Eesti juhataja Kaidi Kelt kinnitab nüüdki, et küsimus on jätkuvalt päevakorral, kuid kuna vahepeal tuli tegelda praktiliste küsimustega, nagu kaitsemaskide hange, pole lihtsalt selleni veel jõudnud.

"Seis on sama, mis paar nädalat tagasi. Me pole veel otsust teinud, laualt maas pole see kindlasti. Lihtsalt pole jõudnud kokku leppida, mis see nõude sisu saab olema, juhul kui," kommenteeris Kelt ERR-ile.

Ka Südameapteegi juhataja Risto Laur kinnitas, et otsust veel langetatud ei ole.

"Kahjunõude esitamine on kaalumisel, lõplikku otsust ei ole," ütles Laur.

Apotheka kett jättis ERR-i päringule kahjunõude kohta päeva jooksul vastamata.

Apteegireform jõustus 1. aprillist. Formaalselt on nüüd kõik ketiapteegid iseseisvad proviisoriapteegid, tegelikkuses vormistasid apteegiketid oma apteegid ümber oma seniste töötajate nimele. Apteegid tegutsevad mh müügi- ja turundusreegleid sätestavate frantsiisilepingute alusel senise leivaisa nime all edasi.