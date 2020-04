Apotheka apteegiketti pidanud ravimite hulgimüüja Magnum on lubanud esitada riigi vastu kahjunõude. Teised apteegiketid alles kaaluvad nõude esitamist, vaid Euroapteek välistab selle. Kõik apteegiketid jätkavad aga formaalselt proviisoriapteekidena frantsiisilepingute alusel apteekide pidamist ehk sisuliselt säilib senine olukord.

Apotheka jaeketti omava Magnumi omanik, suurärimees Margus Linnamäe ütles juba mitu kuud tagasi, et kavatseb esitada riigi vastu rahalise nõude, kui apteegireform ellu viiakse ja Magnum ning Apotheka enam apteegiturul osaleda ei või. Nüüd on Magnum oma lubadust korranud.

Konkreetsemaks pole aga jutt läinud ning täpset kahjusummat ettevõte veel ei nimeta.

"Kahjunõue on ettevalmistamisel ja hetkel ei ole võimalik selle sisu

detailsemalt kommenteerida," kommenteeris Magnumi kommunikatsioonijuht Karina Loi vaid.

Apotheka kett andis kõik oma apteegid oma senistele proviisoritele üle, kedagi koondama selle käigus ei pidanud. Apteegid jätkavad proviisoromanduses sama keti frantsiisivõtjatena, keda ravimite varustab hulgimüüja Apotheka.

Benu keti juht Kaidi Kelt tunnistab, et pole jõudnud veel mõelda, kas esitada riigi vastu nõue või ei.

"Hea küsimus... tegeleme hetkel veel reformi elluviimisega, pole mõelnud. Ei saa öelda jah ega ei. See võimalus on ikka - teeme reformi ära ja siis järgneb firmasisene arutelu." kommenteeris Kelt.

Benu apteegikett andis samuti oma apteekide tegevusload oma ettevõttes töötanud proviisoritele üle. Benule kuulunud proviisoriapteekidena jätkab 67, sulgemisele läks neli apteeki (Kohtla-Järvel, Tapal ja kaks Tallinnas). Kaks seni haruapteekidena tegutsenud apteeki - üks Tallinnas ja teine Rakvere polikliinikus - alustavad umbes 1,5 kuu pärast samuti tööd proviisoriapteekidena.

Kelt kinnitab, et koondama nad kedagi ei pidanud. Ka sulgemisele läinud nelja apteegi personal jaotus siia-sinna apteekide vahel laiali. Mõned inimesed läksid ka pensionile.

Ka Südameapteegi ketti pidanud Pharma Holding OÜ pole kahjunõude küsimust veel ära otsustanud.

"Kahjunõude esitamine on kaalumisel, aluseks saavad olema õiguslikult asjakohased ja tõendatavad argumendid," kommenteeris ettevõtte juht Risto Laur.

Südameapteek sulges reformi käigus viis apteeki, koondama kedagi ei pidanud.

Vaid Euroapteek on ära otsustanud, et nõuet riigi vastu ei esitata.

"Euroapteegil ei ole plaanis esitada ühtegi kahjunõuet. Meie prioriteediks on uute apteegiomanike ja apteekrite jätkuv toetamine ning apteekide avatuna hoidmine COVID-19 eriolukorras ja saabunud majanduskriisi tingimustes. Olime esimene apteegikett, kes eriolukorras muutis kõik apteegid turvaliseks ostukohaks nii klientidele kui apteekritele, piirates klientide liikumist apteegis, paigaldades pleksiklaasid kassadesse ja korraldades vajalikud isikukaitsevahendid kõikidesse apteekidesse. Tänu rahvusvahelise grupi toele oleme me praegu kestva kriisi ajal suutnud varustada Euroapteeke oluliste desinfitseerimis- ja meditsiinivahenditega ning suudame tagada jätkuva toe ka edaspidi," kommenteeris Euroapteegi tegevjuht Oksana Kostogriz.

Ka Euroapteek ei pidanud ühtki töötajat koondama. Ettevõte ei sulgenud reformi tulemusel ühtki apteeki, kõik 73 jätkavad proviisoriapteekidena Euroapteegi frantsiisi alusel, mis tähendab, et hinna- ja valikupoliitikat dikteerib jätkuvalt emafirma, nagu Kostogrizi selgitustest nähtub.

"Kõik Euroapteegid on avatud ja vastavad uutele kehtestatud nõuetele. Kõik hästi toimivad, mehitatud ja varustatud apteegid, mis kuulusid Euroapteegile ja selle tütarettevõtetele, on üle antud uutele omanikele ehk proviisoritele. Kullerkupu Euroapteek Tallinnas avatakse homme pärast renoveerimistööde lõpetamist," ütles Kostogriz. "Euroapteegi kaubamärgi all tegutsevad apteegid paiknevad üle Eesti, sh ka väiksemates asulates, kus teisi apteeke polegi. Euroapteegi jätkamine Eesti turul tagab parima hinnaga apteegikauba kättesaadavuse Eesti elanikele ka edaspidi."

1. aprillist jõustunud apteegireformi tulemusel jätkab tööd 468 apteeki, sulgemisest on teatanud 25, millest osa taasavab end proviisoriapteekidena siiski kuni kahe kuu jooksul. Ükski asula, kus seni apteek asus, teenuseta jäänud ei ole, kinnitab ravimiamet.