Lätis uuritakse mutatsioonide abiga, kuidas koroonaviirus levib

Lätis on praeguseks leitud vähemalt kuus maailmas ainulaadset koroonaviiruse mutatsiooni. Läti biomeditsiini uuringute ja õppekeskus püüab koos teiste teadusasutustega välja selgitada, kust on viirus Lätti toodud, kuidas inimesed nakatuvad ning kuidas viirus kohapeal Lätis muutub. Nii saab vajalikku infot ravi ja vaktsiini väljatöötamiseks ning piirangute kehtestamiseks.

Läti biomeditsiini uuringute ja õppekeskus on koos riigi teiste uurimisasutustega oma töös jõudnud alles esimeste tulemusteni. Praeguseks on tipptehnoloogia abil sekveneeritud 36 erinevaist laboreist pärit proovi.

Instituudi juht professor Janis Klovinš kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et praeguseks on selgunud kuus maailmas unikaalset mutatsiooni, kuid neid tuleb kindlasti veel. Et viirus areneb ja muutub, on loomulik. Küsimus on, kuidas.

"Seni näeme Lätis toimunud mutatsioonide põhjal, et ohtlikumaid arenguid pole. Tähtsates geenides muutusi pole. Kuid lõplikult saame seda kinnitada alles pärast seda, kui võrdleme neid mutatsioone kliiniliste andmetega, mis saabuvad pisut hiljem," rääkis Klovinš.

Läti teadlaste meelest ei saa vähemalt praegu, uurimise alguses, kinnitada seost näiteks teiste riikidega võrreldes väiksema nakatunute arvu ja viiruse kohalike mutatsioonide vahel. Ka Eestis on uuringud pooleli. Pigem on teadlaste hinnangul õnnestunud Lätis seni haiguse levikut tulemuslikult pidurdada ja inimesed peavad piiranguist kinni.

Küll aga peaks uuringud näitama, kuidas viirus levib ehk kui rangeid piiranguid on tulevikus olukorra kontrollimiseks vaja.

"Viirus on meile sisse toodud peamiselt neljast kohast – Suurbritanniast, Belgiast, Prantsusmaalt ja üks variant on pärit ka otse Hiinast. Tulevikus saame nii teada, millised viiruse variandid Lätis ringlevad," lausus Klovinš.

Läti teadlased on koos Šveitsi kolleegidega välja töötanud ka võimaliku vaktsiini, mis peab nüüd läbima katsetuse loomadel. Läti esimeste viiruse avastatud mutatsoonide põhjal pole õnneks põhjust väita, et vaktsiin ei toimi.