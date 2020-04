Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas ütles "Vikerhommikus", et majanduses on mitmeid sektoreid, kuhu raskused jõuavad alles suve teisel poolel ja sügisel. Tema sõnul on seetõttu kaalumisel ka töötukassa palgahüvitiste maksmise pikendamine.

"Seda palgahüvitiste teemat kindlasti me töötukassa nõukogus arutame. Soov, et see neile jätkuks aasta teises pooles, on väga suur, just sel põhjusel, et Eestis on sektoreid, kuhu kriis täna veel väga teravalt jõudnud ei ole, sellepärast, et on varaseimaid tellimusi ees," ütles Aas.

Ta nimetas, et sellised ettevõtted on praegu eelkõige ehituses ja tööstuses ning ka IT-sektoris. "Sinna jõuavadki raskemad ajad suve teises pooles ja sügisel. Ja siis me võime tõesti näha seda, kus on tööpuudus kasvamas ja majandus väga suures miinuses," lausus Aas.

"Praegu peaks olema plaan riigil see, et suvel saada sellest kriisist välja," sõnas Aas.

Aas lisas veel, et töötukassa meede ja töötukassa raha on tööandjate ja töötajate sisse makstud raha ja sellepärast on töötukassa nõukogus laua taga kolm osapoolt - riik, tööandjad ja ametiühingud. "Seal me neid meetmeid välja töötame," ütles ta.

"Põhiprobleem on seal see, et kas on piisavalt raha. Õnneks on headel aegadel kogutud reserve, neid praegu veel jagub, aga kui need põlevad nii kiirelt ära, siis tuleb ühel hetkel tõmmata ka neid toetuseid koomale. Nii, et selles mõttes ma arvan, et riik on paadis. Meil ei ole olnud suuri erimeelsusi töötukassas. Praegu on kõik mõelnud väga ühel lainel, kuidas seda kiiret koondamiste lainet ära hoida ja kuidas hoida tööpuudus võimalikult madal," lõpetas Aas.