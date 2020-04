Riia-Stockholmi liinil sõitvad laevad Isabelle ja Romantika seisavad koroonaviiruse puhangust tingitud reisipiirangute tõttu märtsi keskpaigast Riia sadamas ja laevade opereerimine on määramata ajaks peatatud. Suurem osa koondatavatest on siiski kahe Riia-Stockholmi liinil opereerinud laeva teenindav personal.

Mõlemal laeval on merendusreeglitest lähtuvalt seisuajal pardal vaid minimaalne tehniline koosseis, ülejäänud laevapereliikmed on viimased kuu aega olnud kodus vähendatud palgaga.

"Tänane otsus on tehtud väga raske südamega. Oleme sunnitud selle sammu astuma, kuigi oleme pikki nädalaid tegutsenud sihikindlalt selle nimel, et me ei jõuaks punkti, kus meil ei ole muid valikuid, kui kaotada meile väga olulisi inimesi ja töökohti," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Nõgene lisas, et Läti lipu all opereerivad laevad on sadamas seisnud juba viimased kuu aega ning ettevõttel ei ole teadmist, millal olukord muutub ja laevad sõitma võivad saada. "Kindlasti ei toimu Riia-Stockholmi liini taastumine kahe laevaga üleöö või isegi lähikuude jooksul. Tõenäoliselt oma senises mahus isegi mitte selle aasta jooksul. Seega on tänaseks selge ka see, et meil ei ole Lätis varasemas mahus töötajatele tööd pakkuda."

Ettevõtte hinnangul on tõenäoline, et Riia-Stockholmi liin taaskäivitatakse esialgu pärast piirangute lõppemist vaid ühe laevaga, kuna oodatavad esmased reisijate mahud ei õigusta kahe laeva kohest liinile naasmist ning tõenäoliselt toodab iga reis esialgu ettevõttele kahjumit.

Tallinki juhatuse esimehe sõnul on ettevõte sarnaselt Eestile, Soomele ja Rootsile viimase kuu jooksul ka Lätist oodanud ametkondade võimalikke toetusmeetmeid laevandussektorile, tagamaks, et eriolukorra lõppedes oleks võimalik oluline meretransport Läti ja Rootsi vahel taastada kasvõi piiratud kujul. Läti pole seni aga erilahendusi pakkunud.

"Oleme lähetanud omalt poolt täiendava abipalve kirja Läti Vabariigi Valitsuse ministritele ning loodame, et Läti valitsus peab vajalikuks ning võimalikuks Riia-Stockholm laevaliini jätkamist ja leitakse võimalused rahvusvahelise reisilaevanduse toetamiseks," sõnas Nõgene.

"Reiside taastamise järel, olukorras kus laevas ei ole alguses piisavalt reisijaid, süvendaks iga alustav reis ilma toetusmeetmeta ettevõtte kahjumit," lisas Nõgene.