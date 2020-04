USA president teatas 19 miljardi eraldamisest põllumajandusele

"Valitsus viib ellu 19 miljardi dollari suuruse abiprogrammi meie põllumeestele ja karjakasvatajatele, et nad saaksid toime tulla ülemaailmse pandeemia tagajärgedega," ütles Trump.

Umbes kolm miljardit rahast suunatakse niinimetatud toidupankade loomisele.

Põllumajandusminister Sonny Perdue ütles, et USA põllumajandustootjaid on muu hulgas tabanud järsk nõudluse muutus, kuna koolid ja restoranid on sulgenud uksed ning rohkem ameeriklasi sööb kodus. See on katkestanud toiduainete tarneahela ja sundinud põllumajandustootjaid paljudes kohtades hävitama piimatoodangut ja põllumajandussaadusi, millele enam ostjaid pole.

Põllumeestel on üha suuremad probleemid hooajatööliste leidmisega saagi koristamiseks.

"Suletud on koolid, ülikoolid, restoranid, baarid ja kohvikud, mis ei osta enam piima, liha, puuvilju, köögivilju ja muud toitu. See on omakorda viinud langusesse põllumajandustoodete ja kariloomade hinnad," jätkas minister.

Kui valitsused ei rakenda pakilisi meetmeid, satuvad maailma toidutarned koroonaviiruse COVID-19 taudi tõttu ohtu, ja nälgivate inimeste hulk võib kahekordistuda 1,6 miljardi inimeseni, edastas kuu alguses ajaleht The Guardian, viidates suurte toidutootjate G7-le ja G20-le saadetud kirjale.

Muu seas kätkeb kiri üleskutset tagada põllumajandustoodete vabakaubandus ja mitte sulgeda sadamaid ja piire sellele toodangule, samuti üleskutset suurtele eksportivatele riikidele tagada taoliste kaupade jätkuvad täisväärtuslikud tarned rahvusvahelisele turule.

Lisaks juhitakse tähelepanu vajadusele investeerida kohapealsesse toiduainete tootmisse, talunike ja muude toidutööstuse töötajate koolitamisse, luua rahalise kaitse süsteem, valitsuste, erasektori ja heategevate ühenduste suunatud toiduabi programmid. Allakirjutanud kutsuvad üles osutama arenguriikidele viivitamatut rahaabi, mis ei piirduks vaid laenukoorma kergendamisega.