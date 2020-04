Minnesotalased protestivad liikumispiirangute vastu

Meeleavaldajad on kogunenud peamiselt kuberneri residentsi ette.

Meeleavaldusi korraldab rühmitus "Vabastage Minnesota". Organisatsiooni hinnangul on osariigivalitsus oma korraldustega läinud liiga kaugele ja minnesotalastele peab jääma õigus tööle tagasi minna.

Osariigivalitsus kinnitab, et tunnistab kodanike õigust meelt avaldada, kuid ka meeleavaldustel peaks hoidma kahemeetrist suhtlusvahemaad.

President Donald Trumpi sõnul saab ta meeleavaldajatest suurepäraselt aru.

"Need inimesed väljendavad lihtsalt oma seisukohta. Ma ju tean, kust nad pärit on ja mis tööd nad teevad. Minu arust on nad väga vastutustundlikud inimesed.

Minu arust on neid pisut karmilt koheldud," kommenteeris Trump.