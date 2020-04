Hispaania lapsed on pidanud COVID-19 leviku piiramise nimel kehtestatud karmide meetmete tõttu 14. märtsist saadik toas istuma, ent nüüd on peaminister Pedro Sanchez öelnud, et reegleid võidakse lõdvendada 27. aprillil, et lapsed värsket õhku saaksid.