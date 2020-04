E-testid koosnevad matemaatika ja eesti keele ainetestidest ning need tuleb sooritada eksamite infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/. Sisseastujad saavad teste sooritada kodus, selleks on vaja internetiühendusega arvutit. Testide tegemiseks on aega kaks tundi.

Umbes nädal enne katsete päeva avalikustatakse kandidaatidele keskkonnaga tutvumiseks näidistest.

Katsete toimumise ajaks on õpilaskandidaadil vaja saata Tartu ühiskatsete infosüsteemis https://sisseastumine.ee/tartu elektrooniline väljavõte oma 9. klassi õpitulemustest kõigile gümnaasiumidele, kuhu ta kandideerib. Selle täpne vorm on täpsustamisel ja info saadetakse kandidaatidele lähiajal.

Vestluste toimumise aja ja korra teatab iga gümnaasium ise, järelkatseid sel aastal ei toimu.

Koolid paluvad sisseastujatel e-testiga seotud jooksvate probleemide tekkimisel pöörduda esimese eelistuse kooli poole.

Tartu gümnaasiumide ühiskatsed pidid algselt toimuma 17. aprillil, eriolukorra väljakuulutamise järel valiti kuupäevaks 8. mai, kuid koolid on praeguseks otsustatud, et kõige õigem oleks ühiskatsed läbi viia elektrooniliselt 18. mail.

Igal aastal korraldavad Hugo Treffneri gümnaasium, Miina Härma gümnaasium, Tartu Jaan Poska gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium ja Tartu Tamme gümnaasium ühised sisseastumiskatsed, mis koosnevad testidest ja vestlusest. Ühiskatsete kohta leiab täpsemat infot Tartu linna kodulehelt https://www.tartu.ee/et/parast-pohikooli#uhiskatsed-.