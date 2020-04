Esialgselt märtsis või aprillis toimuma pidanud koolikatsed lükkuvad edasi ning need sooritatakse elektrooniliselt. On ka neid koole, kus katsed enne eriolukorda ära tehti.

Tallinna inglise kolledži direktor Toomas Kruusimägi ütles ERR-ile, et inglise kolledži, Gustav Adolfi gümnaasiumi, Tallinna 21. kooli ja Tallinna reaalkooli nelikkatsed toimuvad pärast 15. maid, kuid täpne kuupäev otsustatakse järgmisel nädalal.

Kruusimägi lisas, et maikuus üritatakse ära teha võimalikult palju toiminguid, kuid näiteks vestlusvoorud võivad lükkuda juuni algusesse.

"Kandidaadid kutsutakse vestlusele, mis ilmselgelt tänase seisuga peaksid toimuma samamoodi elektroonselt. Aga kui olukord 15. maist läheb teistsuguseks, siis võibolla ka füüsilises ruumis, seda näeme edaspidi," ütles Kruusimägi ja lisas, et katsete ülesehtius jääb oma olemuselt samaks.

E-katsetel loodetakse Kruusimägi sõnul õpilaste aususele. Kruusimägi ütles, et katset tehes peavad õpilased olema arvuti taga, kus on kaamera ning autentimine käib ID-kaardi või passiga. "Tingimus on ikkagi sees, kui selgub, et keegi on olnud ebaaus, siis tema tulemused tühistatakse ja ei ole tal enam midagi kaubelda," sõnas Kruusimägi.

Tallinna prantsuse lütseumi direktor Peter Pedak ütles ERR-ile, et ka lütseumi katsed toimuvad virtuaalselt ning kahes etapis mais ja juunis. Pedak lisas, et ka vestlused tehakse videokõnega.