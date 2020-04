Kaugõppe hästi läbinud lapsed võiksid suvevaheajale pääseda märksa varem

Enam kui kuu aega suletud uste taga elanud Eesti on otsustanud esimesena leevandada koolidele kehtivaid piiranguid ja nii on lubatud alates 15. maist teha koolitunde kuni kümne lapsega klassis. Ka on haridusministeerium andnud teada, et mai keskpaigast alates ei toimu enam tunniplaanijärgset distantsõpet, vahendas "Aktuaalne kaamera".

N-ö üleminekuaeg on mõeldud ennekõike eksamite eelseteks konsultatsioonideks ja e-õppel mahajäänute järjele aitamiseks. "Aktuaalne kaamera" küsis haridusministeeriumi asekantslerilt Pärt-Eo Rannapilt, kas kool võib otsustada ka nii, et distantsõppe edukalt läbinud õpilane saab tunnistuse juba 15. mail.

"See on jällegi kooli autonoomia küsimus. Kui õppekava on läbitud, siis üleminekuaja korraldab iga kool ja õpetaja edasi. Tunnistused saab kätte siis, kui on kooliaeg läbi," vastas Rannap.

Lääne-Virumaal asuva Sõmeru põhikooli direktori Virge Ongi sõnul on 15. mai liiga varajane aeg tunniplaanijärgse õppe lõpetamiseks, sest kaugõppes kulub programmi läbimiseks rohkem aega.

Samas pole koolijuhtidel selgust, mida teha nende lastega, kes ei vaja näiteks järelaitamist või ei valmistu eksamiteks.

"Sellise otsuse peaks nüüd küll riik andma, ütlema, mis siis ülejäänud lastega saab. Kui ütlebki ära, et nendel hakkab koolivaheaeg, siis hakkab," rääkis Ong.

"Me oleme siin koolijuhtidega arutanud, et toimetame vaikselt distantsõppega edasi, ega me lapsi ei jäta nüüd nii palju järelelvalveta ja hooleta kooli poolt," lisas ta.

Läänemaal asuv Taebla kool on otsustanud kutsuda mai keskel kooli 9. klassi õpilased, et aidata neil valmistuda eesti keele ja matemaatika eksamiteks. Teistes klassides distantsõpe jätkub.

"Praegu on ju see, et piirangud ju jäävad. Sügise poole võib-olla on piiranguid vähemaks jäänud ja lapsed saavad oma koolivaheaega täie rinnaga pidada. Aga paregu katsuks selle kooliaasta ära lõpetada nii, et kõik oleks tehtud," rääkis Taebla kooli direktor Jaanus Mägi.

Mägi hinnangul aitaks jätkuv õppetükkide tegemise kohustus lastel ka eriolukorrareeglitest kinni pidada, küll võiks koolitööde mahtu vastu suve pisut vähendada.