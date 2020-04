Kui veel aasta eest oli suurim tööjõupuudus töötlevas tööstuses, siis nüüd otsitakse tikutulega inimesi põllumajandusse, kus hetkel on pea tuhat vaba töökohta. Tekkinud olukord on pannud põllumajandusettevõtjaid avarama pilguga ringi vaatama ja tööle võtma inimesi hoopis teistelt erialadelt.

Mailika on 31-aastane elukutseline kosmeetik, kes viimased seitse aastat on tegelenud iluteenuste pakkumisega. Viimased kuu aega on tema ametiks olnud aga ripsmete paigaldamise asemel hoopis tuhande lehma lüpsmine - amet millest ta oli pikalt unistanud.

"Ma olen enne ka lehmadega kokku puutunud - ema on mul lüpsija olnud, et siis olin kaasas käinud ja proovinud ja mõtlesin, et võiks proovida teha. Esimesed päevad, see viis päeva oli küll selline tunne, et kas see hakkabki nii olema, et siis ma küll ei jõua. Sest käed valutasid, jalad valutasid, nagu ma oleksin terve öö tantsinud, ja siis pidi hommikul uuesti minema ja kogu aeg seda trenni peale. Päris jube oli tegelikult, aga harjub ära, ma ütlen," kirjeldab lüpsjaks hakanud Mailika Sanin.

Mailika töötab Põlva Agros, kus alustati kohe eriolukorra alguses oma töötajate ümberkoolitamist, täiendõpet ja uute tööliste otsimist, et kõik ametid oleksid kaetud ning ükski töö ei jääks taime- ja loomakasvatusega tegelevas ettevõttes tegemata.

"Meie mõte ongi alati see olnud, et me anname inimestele piisavalt aega kohaneda, koolitame neid, et nad saaksid meie tööde spetsiifikaga end kurssi viia ja lõpuks on meil ju tegelikult vaja head töötajat, kes jääks meie juurde, oleks rahul selle töökeskkonnaga, selle tööga," ütleb Põlva Agro OÜ juhatuse liige Indrek Nõmm.

Põllumajandusettevõtjad tõdevad, et hetkel on küll sektoris palju vabu töökohti, aga samas on vabadele töökohtadele ka palju soovijaid.

"Viimase kolme nädala jooksul oleme palganud kümme töötajat juurde, kuus on veel saadaval, et nii head olukorda, nagu praegu tööjõuturul on, ei ole olnud minu mäletamise ajal. Materjali on turul piisavalt ja selle hulgast valimine on täna lust," kiidab Nopri talu peremees Tiit Niilo.

Kes uutest töölistest jääb pikaajaliseks töötajaks, kes aga lihtsalt hooajatöötajaks, näitab aeg. Mailika ütleb ausalt, et ilmselt ta terveks eluks lüpsjaks ei jää, aga kuna hetkel iluteenindajana tal tööd pole, siis tuleb rahul olla sellega, mis on, eriti kuivõrd tööl on ka mitmeid häid külgi.

"Mulle meeldib see, et ma tulen hommikul üles ja ma ei pea mõtlema, mida ma nüüd selga panen, meiki tegema, värki. Tuledki hommikul, hops, üles, autosse, ja minek," on Sanin rahul.