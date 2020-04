ERR Washingtonis: USA-s sagenevad piirangute vastased meeleavaldused

USA-s on koroonaviirus tuvastatud pea 800 000 inimesel, surnud on 40 000. Osariikide kuberneride hinnangul on erinevad piirangud aeglustanud viiruse levikut, kuid samal ajal on mõned ameeriklased muutunud rahutuks ja nõuavad tööle naasmise võimalust.

Nädalavahetusel kogunesid mitmes USA osariigis meeleavaldajad, kes ei pidanud kinni füüsilise eraldumise reeglitest ega kandnud ka näomaske. Nakkusohu asemel oli nende peamiseks mureks hoopis koroonaviiruse mõju majandusele, mistõttu nõuti tavalise elu juurde naasmist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nad võiksid mõnikord hoopis meid kuulata selle asemel, et järgida kõiki neid mudeleid ja niinimetatud eksperte," ütles Utah osariigi elanik Charli Dickinson.

"Need on elu reeglid: me elame ja sureme. Seega, sellepärast majandus sulgeda on hullumeelne," sõnas Washingtoni osariigi elanik Melody Frei.

Hiljutise Wall Street Journali ja NBC uudistetoimetuse uuringu järgi on enamik ameeriklasi mures, et mõned osariigid avavad majanduse liiga kiiresti.

President Donald Trumpi sõnul on koroonaviiruse mõju olnud piirkonniti erinev. Möödunud nädalal kutsus ta Twitteris ameeriklasi üles vabastama Minnesota, Michigani ja Virginia osariiki.

"Neil on klaustrofoobia. Nad tahavad naasta, nad tahavad oma elu tagasi," ütles president.

"Presidendi suuniste järgi ei ole võimalik hakata majandust avama enne, kui numbrid 14 päeva langevad, mida pole juhtunud teistes ega ka minu osariigis," rääkis Marylandi osariigi kuberner, vabariiklane Larry Hogan.

Koroonaviiruse epitsentris New Yorgis on ööpäevaste surmade arv hakanud vaikselt langema ja osariigi kuberneri Andrew Cuomo arvates on see tänu erinevatele piirangutele.

"Jah, me suudame koletist kontrollida, aga see on endiselt elus," ütles Cuomo.

Kongress üritab aga jõuda kokkuleppele järgmises abipaketis, mis on mõeldud väikeettevõtetele. Poliitikute hinnangul võib president selle allkirjastada juba kolmapäeval.