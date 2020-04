New Yorgis demokraatide presidendikandidaadi eelvalimisi ei tule

Demokraatide üleriigilise valimisnõukogu liikmed hääletasid esmaspäeval eelvalimiste tühistamise poolt. Siiski peab New York oma kongressi- ja osariigitasandi eelvalimised 23. juunil.

Demokraatide Partei juht New Yorgis Jay Jacobs ütles, et presidendikandidaadi eelvalimise tühistamine tähendab madalamat osalusprotsenti ning väiksemat vajadust hääletuskohtade järele.

Valimisametnikud on palunud föderaaleelarvest toetust kaitse- ja puhastusvahendite soetamiseks, et valimised oleksid ohutud.

Nii Demokraatliku Partei esindaja kui ka New Yorgi kuberner Andrew Cuomo on öelnud, et nemad ei palunud valimiskomisjoni liikmetelt muutust ning eelvalimiste ärajätmine oli demokraatide üleriigilise valimiskomisjoni otsus.

Endine demokraatide presidendikandidaat Bernie Sanders teatas selle kuu algul, et ta katkestab oma kampaania. Pühapäevases kirjas kutsus Sandersi kampaania õigusesindaja eelvalimisi mitte ära jätma.

"Senaator Sanders on teinud koostööd kogu parteiga, selle harudega osariikides ning Bideni kampaaniameeskonnaga, et tugevdada demokraate ning Demokraatliku Partei progressiivset ja mõõdukat tiiba kokku viia. Tema kõrvalejäämine valimisbülletäänidelt takistab neid pingutusi ning kahjustab partei tulemust üldvalimistel," ütleb Sandersi advokaat Malcolm Seymour Wall Street Journal'ini jõudnud kirjas.

Seoses COVID-19 riskidega antakse New Yorgi valijatele täiendav võimalus posti teel hääletamiseks. Kuberner Cuomo kinnitas hiljuti, et valijad varustatakse posti teel hääletamise sedelitega. Jacobsi sõnul on see oluline muudatus, kuid demokraadid on selleks valmis.