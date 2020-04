Pikaldane kevade algus on suviteraviljade külvi edasi lükanud

Kümnel viimasel aastal on osaühingus Estonia suviteraviljade külvi alustatud 18. või 20. aprilli paiku, tänavu peab maa selleks veel paar päeva tahenema. Küll aga on juba kolm päeva külvatud hernest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Praegu herne jaoks - kohe varsti alustame ka oa külviga - on põllud täitsa valmis. Mulla temperatuur on küll natukene jahedam, aga nendele kultuuridele see iseenesest sobib. Maad on omajagu ja siis me lihtsalt peame varem alustama, et kõikide asjadega õigel ajal ühele poole saada," selgitas OÜ Estonia agronoom-töödejuhataja Märt Mölter.

Traktorist Urmas Kütile on see 22. külvikevad. "Natuke märjem ja tuulisem on, aga muidu on kevad nagu kevad ikka, ei ole siin hullu midagi. Külmem on ka kui muidu," kirjeldas ta.

"Põld on valmis, ei ole tal siin häda midagi, tuleb aga panna. Meil on omajagu panna. Võime terve Eestimaa ära toita, meil on niimoodi need asjad," lisas ta.

Estonias külvatakse 600 hektarit hernest ja uba, 1500 hektarit läheb odra ja nisu alla.

Teraviljakülvi loodetakse alustada nädala teises pooles, kuigi mehed ja masinad olid juba varem valmis.

Seevastu naabrite juures osaühingus Viraito pole ka kaunviljade külvi veel alustatud. Taimekasvatusjuht Riho Kens keeras esmaspäeval ise traktorirooli, et käia äkkega üle talinisupõld, mis vajab võrsumise soodustamiseks õhutamist ja ka umbrohutõrjet.

"Teraviljakülv hakkab meil peale kolmapäevast. Praegu valmistame veel põldu ette. Vahepeal olid meil pikad vihmapühad ja tuli ka lund, aga seda oli ka ette arvata - kui talve ei ole, siis alati lumi kandub ju kevadesse edasi," ütles Kens.

Viraitos külvatakse tänavu paarkümmend hektarit hernest, 150 hektarit suviotra loomasöödaks ja suvinisu toiduviljana 50 hektarit.