Välitöid tegevatest elektrikutest on tööturul puudus

Riiklikul tasemel ei ole võrguelektrikke 2004. aastast õpetatud. Elektrivõrkudega seotud oskuseid annab praegu täiendkoolituste läbimine. See aga ei taga piisavat spetsialistide järelkasvu, mille on tinginud elektrivõrgu uuendamine, elektrifitseerimine kui ka uute tootmisvõimuste rajamine.

"Väljakoolitamine on olnud tööandja õlgadel. See on tohutu koormus ja lihtsalt koolist spetsialisti meil siiamaani ei ole olnud võtta," lausus E-Service'i haldusjuht Riho Laanemets.

Tartu Rakenduslikus kolledžis on seni ette valmistatud ainult siseelektrikuid, väliste elektrivõrkudega tööd läbiti teoorias. Sellest sügisest on aga kolledžis olemas Lõuna-Eesti esimene võrguelektrike õppeväljak, kus õpilased saavad päriselt posti otsa ronida.

"Mis see teooria annab meile? Me seisame posti kõrval ja vaatame, et oh kui kõrge asi, aga füüsiliselt otsa minna... Selle kogemuse nad saavad siin tegelikult," sõnas Tartu Rakendusliku kolledži mentor Katrin Vaher.

"Vaadates kui lihtne see tundub, siis päriselt ikka ei ole nii. Natuke peab ennast tahapoole liigutama, et oleks ikkagi ruumi kõndida üles ja siis tuleb arvestada ka sellega, et post liigub ja hakkab kõikuma," ütles 2. kursuse elektrik Bryan.

Õppeväljak võiks anda võimaluse Tartus tulevikus spetsialiseeruda ka võrguelektrikuks.

"Kes siis läheb välitööde peale, siis tema on siin saanud juba piisava ettevalmistusi. See õppeväljak sai siia Lõuna-Eestisse, et meie suurim unistus on nüüd see, et saaks siia elektrivaldkonna kompetentsikeskus koos kutseeksami vastuvõtmise võimekuse ehk eksamipesaga," lausus Vaher.

"See väljak võimaldab neljanda taseme kutseeksami läbi viia, et kõik, mis selleks vajalik on, saab siin väljakul ära teha ja saavad siit hakata tulema tulevased võrguelektrikud," ütles Laanemets.