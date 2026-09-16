Kaheksa CDU piirkonnajuhti avaldasid Merzile toetust

Saksamaa kristlikud demokraadid (CDU) said Saksi-Anhalti liidumaa valimistel väga kehva tulemuse ning madala toetusreitinguga kantsler Friedrich Merz sattus suure surve alla. Hiljuti tegid aga kaheksa CDU-st pärit liidumaa peaministrit ühisavalduse, milles väljendasid Merzile toetust.

"Saksamaa vajab stabiilsust rohkem kui kunagi varem," ütlesid kolmapäeval liidumaade peaministrid.

Avalduse allkirjastasid kõik kaheksa CDU liidumaa peaministrit. Nad rõhutasid, et partei peaks keskenduma valijate usalduse taastamisele, mitte sisemisele võimuvõitlusele.

Merz on aga jäänud suure surve alla ning loobus kavandatud visiidist New Yorki, kus ta pidi osalema ÜRO Peaassambleel. Viimaste küsitluste järgi on Merzi toetus langenud umbes 14 protsendile ning lähiajal toimuvad liidumaade valimised Mecklenburg-Vorpommernis ja Berliinis.

Valimised toimuvad 20. septembril ning viimaste küsitluste järgi on CDU toetus Mecklenburg-Vorpommernis langenud seitsme protsendini. See on tekitanud kartuse, et partei ei pruugi lõpuks ületada isegi viieprotsendilist valimiskünnist.