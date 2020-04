Nafta hinna uperpallid mõjutavad ka Eesti majandust

Toornafta ületootmise tõttu tekkinud hinnauperpallid USA naftabörsil mõjutasid ka Euroopas kaubeldava toornafta hinda.

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina sõnul on kõige suurem mõju tabanud USA-d, kuid nafta ületootmine puudutab kogu maailma.

"Kui nafta hind väheneb, siis see mõjutab see tarbijat ja neid ettevõtteid, kes kasutavad naftatooteid, pigem positiivselt. Aga milline mõju Eestile on, energiasektorile (positiivne) pigem mitte," ütles Mertsina.

Seega kaotavad odavast naftast mitmed sektorid, eelkõige õlitootjad.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter märkis, et kui see hinnalangus peaks veel jätkuma, siis esimene plaan on see, et ladustada ja tarned edasi lükata. "Aga kui see peaks pikemalt kestma, siis võib-olla meil tuleb mingi seisak õlitootmises. Aga täna veel kindlasti asi sealmaal ei ole," lausus Sutter.

Suur osa õlikogusest on nii tänavu kui ka järgmisel aastal ette müüdud, ütles Sutter. Börsidel toimuv on aga maailmas praegu kestva väga suure tervishoiukriisi tagajärg, mis piirab nelja miljardi inimese liikumist ja mootorkütuse kasutamist.

Ületoomisest vabanemiseks jõustub maist ajalooline ja globaalne tootmiskärbe, mis on aga paljude analüütikute sõnutsi "liiga vähe ja liiga hilja".

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Timo Tatar nentis, et nõudlus on tegelikult 30 protsendi võrra kukkunud. "Rahvusvaheline energiaagentuur küll prognoosib, et aasta lõpuks suur nõudlus tuleb tagasi, tõsi, päris sellisele tasemele, nagu aasta alguses oli, ta ei jõua, aga tegelikult keegi seda täna öelda ei oska. Siin on tõesti niipalju muutujaid," rääkis Tatar.

Vaatama ebamäärasele tulevikule avaldavad madalad toorme hinnad mõju ka Eesti majandusele.

"Kindlasti mõju tuleb. Ma arvan, et lühikeses plaanis on aktsiiside muudatus nähtavam, kui tooraine (hinna) muutumine. Koos aktsiisi mõjuga ja toorainemõjudega (saab hind olema) seal kuskil ühe euro juures liiter lähinädalatel," rääkis Tatar.