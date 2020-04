Venemaad on nafta hinna langus mõjutanud tugevalt, sest riigi eelarvest on ligikaudu 40 protsenti seotud naftaekspordi tuludega ning lähimatel kuudel võib Venemaal jääda tuludena saamata 250 miljonit USA dollarit päevas, rääkis Vare.

Lisaks hinnalangusele kimbutab tootjaid ka hoidlate puudus. "Nafta puuritakse välja, siis peab selle kuhugi vedama, kellelegi ära müüma, kuhugi paigutama – pole. Tankerid seisavad merel, naftat kõrini täis, kuhugi liikuda ei ole. Selles olukorras on Venemaa nagu kõik suuremad tootjad," lausus Vare.

Vare sõnul mõjutab venelaste täbar seis ka Eestit. "Ütleme nii, et väga suure tõenäosusega ilmub uuesti turule Vene naftatoodete ekspordi võimalusi, mitte toornafta, sellega me nagunii ei tegele, ma räägin toodetest. Tehased, kellel pole kuhugi mujale müüa, võib-olla loodetakse siit midagi viia, võib olla ka meie mahuteid kasutada, meie mahutiparki leevendaks see mõnda aega," rääkis Vare.

Vare lisas, et nüüd kui Venemaa majanduslik perspektiiv on kehv, on nendega võimalik teistel alustel suhelda.

"Üldine reegel on see, kui nafta hind on madalal, siis Vene välispoliitika on teistlaadne, palju rahumeelsem kui tavaliselt," märkis ta.