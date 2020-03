Pärnits rääkis "Terevisioonis", et inimesed on juba praegu suhteliselt ära hirmutatud ega kogune massiliselt kaubanduskeskustesse. "Kaubanduskeskused on muutunud tegelikult selliseks, kus ei ole tegelikult väga palju inimesi ja kus kontaktid (inimestevaheline kaugus kaks meetrit – toim.), mida püütakse vältida, on nagunii juba olemas, sest lihtsalt inimesi ei ole nii palju," rääkis ettevõtja.

Teiseks oma ärrituse põhjustajaks tõi Pärnits Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni EVEA, mis peaks väikeettevõtjaid aitama ja toetama.

"Ta oli nagu selle otsuse poolt ja põhjendus oli viimasel ajal levima hakanud müüt, et rendileandjad on ühed paganama kapitalistid, kelle jaoks on hea, et see keskus ei peaks kinni olema, ei teki force majeure olukorda ja nad saavad täie rauaga küsida renti, sel ajal kui tegelikult käivet ja külastajaid ei ole," selgitas Pärnits. "Ma olen rääkinud enamike operaatoritega ja sellist asja ei ole."

Ülemiste juht kinnitas, et kaubanduskeskuste pidajad on valmis rentnikele igati appi tulema nii rendisoodustustega, nullrentidega kui käibepõhiste rentidega.

"Ma ei tea, kust see asi võeti, see tuli lehte ja tõenäoliselt siis EVEA esimees lasi ennast ära lollitada ja sellepärast oli ta selle meetme poolt, et tegelikult kauplused tahavad, et keskused kinni lähevad. Valdav enamus kauplusi ei taha seda."

Pärnitsa hinnangul on praegu valitsuse kehtestatud meede poolik ning ta leiab, et kui panna, siis panna kõik poed kinni, nagu Leedus näiteks. Ta tõi praegusest olukorrast näiteks, et enamik suuri ehitusmaterjalide kauplusi, kodukaupu ja muid igapäevaasju müüvaid ehituspoode, on lahti.

"Ja see rahvas, kes oleks kaubanduskeskuses, kus distantsi on võimalik hoida, lükatakse kokku ühte 10 000-ruutmeetrisesse ehituskauplusesse, kus ta saab samu asju ja oht distantsi mitte hoida on palju suurem. Kassapidajaid on vähem, kassasid on vähem, inimesi on rohkem jne," loetles Pärnits.

"Ehk et see meede on natuke ebaõiglane ja see ei täida ka oma eesmärki, sest inimesele ikkagi jäetakse soovi korral võimalus kuskil käia. Lihtsalt koht on teine, mitte kaubanduskeskus."

Pärnits ütles, et on uhke Eesti rahva üle, kes iseregulatsiooni teel on hoidnud kontakte väga väiksena. Kui enne koolide sulgemist arvati, et keskustes tuleb tohutu noorte kogunemine ning Ülemiste keskus võttis isegi turvamehi lisaks tööle, siis tegelikult seda ei juhtunud. See kogunemiste hirm oli asjatu näiteks Ülemiste, T1 või Rocca al Mare keskuse puhul, tõi Pärnits näiteid.

Pärnits osutas ka sellele, et läbi on mõtlemata, kuidas keskused pärast keeldu taas käivitada. "Kui sa paned mingi masina seisma, nupp välja, elekter välja, ei tööta, siis pärast, kui käima paned, on tohutu materjalikadu. Inimesed on kadunud, kuidas sa nad uuesti üles leiad? See on väikeettevõtjatele tohutu lisakulu."

Viimase näitena, et sulgemismeede on läbi mängimata, tõi Pärnits selle, et kogu ettevõtlusahel, sealhulgas pangad, tuleb panna koos vastutama. Praegu on see aspekt aga puudu.

Teisipäeval otsustas valitsus sulgeda alates reedest kaubanduskeskused. Avatuks jäävad toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel.