Maksusüsteemi õiglasemaks muutmiseks on vaja tagada, et kõik tasuksid oma sissetulekust makse võrdses proportsioonis, ütles Läti peaminister Krišjanis Karinš usutluses Läti Televisioonile.

Karinši sõnul ei ole COVID-19 kriis põhjus debatti maksusüsteemi parendamise üle edasi lükata ja rahandusminister Janis Reirs peaks ettepanekutega välja tulema aprilli lõpus.

Peaminister ütles, et koroonakriis on toonud välja tõsised vead olemasolevas maksusüsteemis, kuivõrd paljud inimesed ei ole maksnud sotsiaalmaksu ja on nüüd jäänud riigi abita.

Paljud ütlevad, et ei maksnud makse, sest nad ei vaja riigilt midagi, kuid kriis näitab midagi muud, lausus Karinš.

Lätis kehtib alates 2018. aastast astmeline tulumaks vahemikes 20 kuni 31,4 protsenti. Enne seda kehtis Lätis 23-protsendiline ühetaoline üksikisiku tulumaks.