Neljapäeval arutas valitsus regionaalpiiride avamist ning ettepanek moodustada Baltimaade ja Soome välisministritega komisjon, mis räägiks läbi omavaheliste piiride avamist, on tehtud.

Kolmapäeval kirjutas ERR-i uudisteportaal, et peaminister Jüri Ratas leppis Läti ja Leedu ametikaaslastega Krišjanis Karinši ja Saulius Skvernelisega kokku, et Balti riigid moodustavad ühise töögrupi, mille eesmärk on koordineerida piirangute leevendamist piiridel.

Neljapäeval arutati teemat valitsuses ja välisminstri Urmas Reinsalu sõnul on ta teinud ettepaneku luua komisjon Baltimaade ja Soome esindajatest, mis arutaks piiride avamist.

"Ma olen palunud juba järgmisel nädalal koosolekut Balti välisministrite vahel ja palunud ka Soome välisministriga koosolekut, kus siis oleks võimalik kuulata ka nende riikide esindajate nägemusi," ütles Reinsalu ERR-ile.

Kuupäeva, mil regionaalsed piirid avatakse Reinsalu ei andnud, lisades, et sääraseid tinglikke kuupäevi ei ole veel olemas.

"Need kujunevad välja samm-sammult liikumisel ja suhtlusel," lisas Reinsalu.