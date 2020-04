Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles ERR-ile, et piiride avamisel on olulised täiendavad usaldusmeetmed ja ettevaatusabinõud, et viirus ei hakkaks näiteks pendelrände taastamisel riikide vahel levima.

Kolmapäeval toimub Soome ja Balti riikide välisministrite koosolek, kus arutatakse liikumispiirangute võimalikku kaotamist.

Reinsalu sõnul on Eesti ja Soome vahelise pendelrände taastamise küsimused sisuliselt Soome riigi otsustamise tasemel. Eesti on esitanud ja esitamas veel täiendavaid andmeid viiruse leviku osas riigis, seda teevad Reinsalu sõnul ka teised riigid, et saaks välja töötada rahvuslikke väljumisstrateegiaid.

"Meie huvi on, et võimalikult sarnased usaldusmeetmed rahvusvahelisele liikumisele oleksid kõigis kolmes Balti riigis," ütles Reinsalu.

Välisministri sõnul on kõne all järkjärgulised piirangutest loobumised ja need peavad toimuma riikide vahel koordineeritult.

"Kindlasti mõned riigid astuvad kiiremaid samme, mõned riigid astuvad ettevaatlikumaid samme. Eesti seisukoht on, et oleme ettevaatlikud, kui teeme teiste riikidega koostööd," ütles Reinsalu.

Soome valitsus hakkab eeloleval pühapäeval arutama Soome-Eesti piiri avamise võimalusi. Soome välisminister Pekka Haavisto ütles intervjuus ERR-ile, et avanemine toimub tõenäoliselt järk-järgult, aga kui otsus tuleb, siis hakkavad leevendused toimima mõne päevaga.