Lüganuse vallas muutus taas võim

Aasta aega volikogu juhtida saanud Dmitrijevi asemel valiti volikogu esimeheks parteitu Risto Lindeberg Reformierakonna fraktsioonist häältega 10:8. Üks sedel oli rikutud.

Lindeberg oli Lüganuse volikogu esimees ka 2018. aasta juunist kuni 2019. aasta aprillini.

Pärast 2017. aasta valimisi on Lüganusel volikogu esimeest valitud juba viis korda.

Eriolukorra tõttu toimus neljapäevane volikogu istung Kiviõli rahvamajas suures saalis kinniste uste taga.

Lüganusel muutusid võimujooned pärast seda, kui üks volikogu liikmetest otsustas oma kohast loobuda, viidates talvel toimunud Kiviõli 1. keskkooliga seotud poliitvõitlusele.

Ühtlasi anti neljapäeval sisse umbusaldusavaldus vallavanem Viktor Rauamile. Reformierakonna Lüganuse piirkonna esimehe, eelmise Lüganuse vallavanema Andrea Eiche sõnul otsustab fraktsioon paari nädala jooksul, kes võiks saada uueks vallavanemaks. Eiche tunnistas, et fraktsioon on talle teinud ettepaneku taas vallavanemaks saada, kuid ta on võtnud endale mõtlemisaja.

Dmitri Dmitrijevi sõnul kannatavad võimuvõitlusest vaid vallaelanikud ja ta avaldas arvamust, et enne 2021. aasta valimisi jõuavad vallas võimujooned vähemalt veel korra muutuda.

Nii Dmitrijev kui ka Eiche avaldasid lootust, et pärast järgmisi valimisi muutub võim vallas stabiilsemaks.



Lüganuse vald on läbi elanud mitu haldusreformi. Viimati ühinesid Kiviõli linn ning Sonda ja Lüganuse vald. Neli aastat varem oli Lüganuse vald moodustunud Lüganuse ja Maidla vallast ning Püssi linnast.