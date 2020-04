Kiviõli koroonapuhang sattus kokku Lüganuse valla järjekordse võimuvahetusega, mis omakorda on eelmise aasta lõpus lahvatanud koolikriisi tagajärg. Sel nädalal umbusalduse saanud volikogu esimees Dmitri Dmitrijev tunnistas, et Kiviõli 1. keskkooli direktori vallandamisega lõppenud olukorra oleks vallavõim võinud lahendada paremini.

Eelmise aasta detsembrikuus vallandas Lüganuse vallavalitsus Kiviõli 1. keskkooli direktori, tollal volikogus opositsiooni kuulunud Heidi Uustalu (käesoleva nädala neljapäeval valiti ta volikogu aseesimeheks - toim).

Lisaks vallavanem Viktor Rauamiga koostöö puudumisele süüdistati reformierakondlasest koolijuhti selleski, et ta lubas korraldada koolis noorte reformierakondlaste kokkusaamise. Oma vastavasisulise järelepärimisega koolitormile aluse pannud eksreformierakondlasest volikogu liige Enno Vinni otsustas pärast kirgede lahtumist võtta poliitilise vastutuse ja lahkus volikogust.

Kuna Vinni asendusliikmena volikokku saanud Leino Tammann pooldas senise opositsiooni vaateid, siis oligi jõudude vahekord muutunud. Tulemuseks oli neljapäeval volikogu esimehe Dmitri Dmitrijevi umbusaldamine häältega 10:9.

Riigikogu töö kõrvalt aasta aega Lüganuse volikogu juhtinud keskerakondlane Dmitrijev tunnistas, et võimuvahetuse põhjustanud koolikriis oleks võinud olemata olla.

"See andis oponentidele hea võimaluse. Tookord ma püüdsin seda olukorda mitte poliitiliseks ajada, aga see veeretati niikuinii poliitiliseks. Ja kui vaadata tagasi, siis ma võin öelda, et oleks hea, kui seda poleks toimunud. Aga kui tööandja ja töötaja ei suutnud omavahel kokku leppida, siis me oleme praegu sellises reaalsuses, nagu me oleme," nentis Dmitrijev.

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam ei hakanud ootama järgmisel volikogu istungil teda ees ootavat umbusaldusavaldust ja teatas reedel, et lahkub esmaspäevast ametist. Laupäeval ütles Rauam ERR-ile, et kuna vallavalitsuse liikmed tegid lahkumisavalduse enne koroonapuhangu ilmsikstulekut, on ta vajaduse korral valmis olema vallavanem kuni neljapäeval toimuva erakorralise volikogu istungini.

Koalitsioonis oleva Reformierakonna Lüganuse piirkonna juhi, järgmisel nädalal tõenäoliselt vallavanemaks valitav Andrea Eiche sõnul saaks vald mõned päevad kriisi haldamisega hakkama ka ilma vallavanemata.



"Veab seda praegu kinnisvaraspetsialist Kristel Kütt. Tema on väga tubli inimene selles mõttes, et hoolimata sellest, et tal endal on kodus riskigrupi inimesed, ta väga asjatundlikult toimetab praegu. Ta on väga tugev kriisikomisjoni liige ja ta veab praegu seda," ütles Eiche.

Nii Andrea Eiche kui ka Viktor Rauam on pärast 2017. aasta valimisi saanud olla vallavanema ametis kaks perioodi.