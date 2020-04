Tšehhi uurib koroonaviiruse antikehi elanike organismis

Tšehhi Vabariigis alustati ulatuslikku uurimistööd, et teada saada, kui paljude inimeste organismis on tekkinud koroonaviiruse antikehad. Rahva huvi testimise vastu on suur.

Testitavaid oli neljapäeval kohale ilmunud sadade kaupa ning nad moodustasid pikki järjekordi. Kokku testitakse kogu riigis umbes 27 000 inimest, kelle hulka kuulub nii Tšehhi Vabariigi statistikaameti valitud inimesi kui ka vabatahtlikke, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siin on pikk järjekord. Tundub, et vähemalt kaks tundi läheb ära. Vähemalt üritavad nad siin mingit korda luua," ütles Brnos testimisjärjekorras seisnud Miroslav Ruzicka.

Uurimistöö on vajalik, et aidata riigil piiranguteperioodist väljuda. Sellega seletatakse ka vabatahtlike suurt arvu - piirangud on Tšehhi rahva juba põhjalikult ära tüüdanud.

"Ma tahan kõigepealt teada, ega ma seda haigust juba läbi põdenud ole ja kas ma olen negatiivne. Päris kindlasti tahan ma natukenegi piirangute leevendamisele kaasa aidata," ütles Ales Moravec, kes samuti testimist ootas.

Uurimistulemused peaksid selguma mai alguses.

Piiranguid on valitsus aga juba väikestviisi kõrvaldama hakanud. Näiteks tohivad Tšehhi rahvusballeti tantsijad uuesti proovisaalides harjutada. Sealjuures peavad nad aga kandma maski, mis nende töö harjumatult raskeks muudab.

"Väga raske on hingata. Ma higistan kõvasti selle all. Raske on," ütles baleriin Martina Hejdukova.

Millal tantsijad taas suurele lavale saavad, pole teada.