Karis nimetas ametisse kolm uut ministrit

President Alar Karis nimetas peaminister Kristen Michali ettepanekul ametisse kolm uut valitsusliiget. Pärast riigikogus ametivande andmist asub energeetika- ja keskkonnaministrina tööle Erkki Keldo, majandus- ja tööstusministrina Liina Vahtras ning kaitseministrina Martin Herem.

Reformierakonna juhatus kinnitas teisipäeva hommikul kaitseministri kandidaadiks endise kaitseväe juhataja Martin Heremi, keskkonna- ja energeetikaministri kandidaadiks senise majandus- ja tööstusministri Erkki Keldo ning majandus- ja tööstusministri kandidaadiks Liina Vahtrase.

Enne ametisse nimetamist kohtus Karis kõigi kolme ministrikandidaadiga. Nad rääkisid Eesti energiatootmisest ja metsandusest, majanduse olukorrast, noorte tööhõivest, eelarvest ning riigi julgeolekust.

"Ajad on keerulised ning valimised lähenevad. Igapäevase vastutusrikka töö ja valimisprotsessi ühildamine ei ole kindlasti lihtne – see nõuab tasakaalukust, läbimõeldud otsuseid ja pühendumist. Soovin teile selleks tarkust, vastupidavust ja jätkuvat tegutsemistahet," sõnas president Alar Karis.

Michal edastas presidendile ka kaitseminister Hanno Pevkuri ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutti tagasiastumisavaldused, mille president rahuldas.

Vabariigi president nimetab ministrid ametisse ja vabastab ametist peaministri ettepanekul.

Uued ministrid astuvad ametisse kolmapäeval riigikogu ees ametivande andmisega.