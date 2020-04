Giuseppe Conte ütles oma Facebooki postituses, et riik ei saa loobuda oma senisest maksimaalse ettevaatuse poliitikast ja et Itaalia avaneb vastavalt teaduspõhisetele soovitustele.

Esimeste sammudega oleks mõistlik oodata 4. maini, kirjutas Conte. Kehtiv eriolukord lõppeks 3. mail.

Itaalias on viiruse tõttu surnud üle 24 000 inimese, mis on kõrgeim näitaja Euroopas. Teisipäevased andmed näitasid aga esimesi languse märke alates puhangu algusest veebruaris. Tõsi, 20 haigestunut vähem kui päev varem on rahvaarvu silmas pidades sümboolne, aga siiski positiivne areng.

Euroala suuruselt kolmas majandus kehtestas piirangud 9. märtsil. Kõik Euroopa riigid hakkavad tasapisi neid piiranguid ettevõtjatele ja haridusasutustele maha võtma, kuid riikide vahel puudub koordineerimine. Mõni riik, näiteks Taani, on juba algkoolid avanud, samas kui Hispaania arutas alles teisipäeval, kuidas lubada lapsed kodudest välja.

Nädalatepikkune toas viibimine mõjub laste tervisele ja arstide soovitusel võiksid nad mõne tunni värskes õhus veeta. Esialgu pääsevad õue kuni 12-aastased lapsed.

Saksamaa, Austria, Taani ja Tšehhi otsivad võimalusi, kuidas teatud ettevõtted saaksid uuesti hoo sisse. Kuid Euroopa Liidu tasandil tervikuna kooskõlastamist ei ole ja riigid liiguvad harjumuspärase elu suunas eri kiirusega.

Itaalia peaminister on ka inimene ja ihkaks avada kõik ja kohe, aga ühtlasi peab arvestama pandeemia teise faasiga, see on kooselu viirusega. Meetmete leevendamine peab toimuma hästi struktureeritud ja liigendatud kava alusel.

Näiteks, kui avada mõned ettevõtted, tuleb kohe mõelda, kuidas töötajad tööle ja tagasi koju saaksid ilma, et suuremate rahvahulkadega kokku puutuks ja vallandaks uue nakatumislaine.

Peaminister lubas, et plaan on riiklik, kuid võtab arvesse piirkondlikke erinevusi. Näitkes on Lõuna-Itaalia kurtnud, et seal kehtivad samasugused kitsendused nagu põhja pool tihedama asustusega linnades.

Ametnikud kardavad aga, et just lõunas piirangute mahavõtmine koormaks lühikese ajaga üle sealsed haiglad.

Conte valitsus seisab silmitsi kasvava survega ettevõtjate ja opositsioonipoliitikute poolt. Selle kuu alguses andis Conte majandusteadlastest, juristidest, sotsioloogidest ja muudest ekspertidest koosnevale töörühma ülesande uurida meetmeid majanduse taaskäivitamiseks, kaitstes samal ajal töötajate tervist. Neist meetmetest peagi kuuleme.