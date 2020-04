USA teadlaste sõnul sureb koroonaviirus päikesevalguses kiiresti

Teadusnõuniku sõnul on valitsuse teadlased leidnud, et ultraviolettkiirgusel on patogeenile võimas mõju, mis annab lootust, et selle levik võib suvel raugeda.

"Meie seni rabavaim avastus on võimas mõju, mis päikesevalgusel näib olevat viiruse tapmisele, nii pindadel kui õhus," ütles Bryan Valges Majas ajakirjanikele.

"Me oleme näinud sarnast mõju ka temperatuuri ja niiskuse puhul. Temperatuuri ja niiskuse tõstmine on viiruse jaoks üldiselt vähem soodne," ütles ta.

Uuringut ennast ei ole veel aga avaldatud, mis teeb selle metodoloogia kommenteerimise sõltumatutele ekspertidele keeruliseks.

Ultraviolettkiirguse kahjulikku mõju viirusele on juba kaua teatud. Kiirgus kahjustab viiruse geneetilist materjali ja võimet paljuneda.

Võtmeküsimus on eksperimendis kasutatud UV-valguse intensiivsus ja sagedus ning kas see peegeldab täpselt loomulikke valgustingimusi suvel.

Bryan toonitas, et ehkki viiruse levik võib suvel aeglustuda, ei saa sotsiaalse distantsi reegleid kaotada, sest täielikult ära see ei kaoks.

"Oleks vastutustundetu öelda, et meie arust tapab suvi viiruse täielikult ära ja siis on kõik vabad ja võivad neid juhiseid eirata," ütles ta.