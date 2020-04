"Ma esitasin sarkastiliselt küsimusele ajakirjanikele nagu teie, lihtsalt et näha, mis juhtub," ütles ta Valges Majas ajakirjanikele.

Trump pöördus neljapäeval valitsuse pressikonverentsi ajal ruumis viibivate teadlaste poole ja küsis desinfektsioonivahendi süstimise võimaluse kohta, märkides, et selline aine tapaks viiruse minutiga. Selle mõttearenduse eest pälvis president kõvasti kriitikat.

USA sisekaitseministri teadusnõunik William Bryan rääkis Valges Majas peetud pressikonverentsil ajakirjanikele, et nende uuring näitas, et uus koroonaviirus hävib päikesevalguse käes kiiresti.

Teadusnõuniku sõnul on valitsuse teadlased leidnud, et ultraviolettkiirgusel on patogeenile võimas mõju, mis annab lootust, et selle levik võib suvel raugeda. "Meie seni rabavaim avastus on võimas mõju, mis päikesevalgusel näib olevat viiruse tapmisele, nii pindadel kui õhus," ütles Bryan.

Lisaks ilmnes uuringust, et valgendi võib süljes oleva viiruse viie minutiga hävitada, isopropüülalkohol võib seda aga veel kiiremini teha.

Bryani ettekannet kuulanud Trump tuli seejärel välja sõnumiga, mida tema arvates tuleks edasi uurida. "Kujutame ette, et suuname kehale kas ultraviolettkiirguse või lihtsalt mingi väga võimsa valguskiire," ütles Trump, vaadates Valge Maja koroonakriisirühma juhi Deborah Birxi poole, ja jätkas siis: "Sa vist ütlesid, et seda pole uuritud, aga te hakkate seda katsetama."

"Ja siis ma ütlesin, kui saaks selle valguse tuua keha sisse, kas siis läbi naha või mingil muul moel. Ja minu meelest sa vastasid, et katsetate seda ka, kõlab huvitavalt," rääkis Trump. "Ja siis näeme ka, et desinfitseeriv vahend tapab viiruse minutiga. Ühe minutiga. Kas oleks äkki viis, kuidas saaks seda kuidagi süstida? Peaaegu nagu sisemine puhastus? Oleks huvitav ka seda uurida."

Bryan täpsustas hiljem, et kindlasti nad laboris sellist asja ei uuri, mille peale Trump vastas: "Võib-olla see töötab, võib-olla mitte."

Pärast Trumpi väljaöeldut võtsid mitmel pool meedias sõna erinevad arstid, rõhutades, et sellisel "ravil" oleksid surmavad tagajärjed. "Ettepanek, et inimesed võiksid süstida või süüa mingisugust puhastusvahendit on vastutustundetu ja ohtlik," ütles pulmonoloog Vin Gupta NBC uudistele. "See on levinud meetod, mida kasutatakse, kui tahetakse endalt elu võtta."

"Arstina ei saa ma soovitada desovahendi kopsudesse süstimist või keha UV-kiirgusega valgustamist COVID-19 ravina. Ärge kuulake meditsiiniküsimustes Trumpi," kirjutas doktor Kashif Mahmood sotsiaalvõrgustikus Twitter.

San Francisco pulmonoloog John Balmes hoiatas, et pelgalt valgendi aurude sissehingamine võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme, rääkimata selle süstimisest või joomisest. "Isegi väga lahjendatud kujul on valgendi ja isopropüülalkohol ohtlikud. See on täiesti absurdne idee," lausus Balmes Bloombergile.

You have to be a gigantic psychopath or criminally stupid to listen to this video of Trump talking about experimental use of ultraviolet light therapy and somehow think he's encouraging people to inject Clorox or Tide Pods. Gotta be nuts to make that leap. pic.twitter.com/fPEWMyQEsv — Robby Starbuck (@robbystarbuck) April 24, 2020