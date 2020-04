ERR Washingtonis: piirangud on tekitanud USA ühiskonnas sügava lõhe

Nädalavahetusel kogunesid taaskord mitmes osariigis ameeriklased tänavatele, et avaldada meelt koroonaviirusest tingitud piirangute vastu, vahendas "Välisilm".

"Ma otsustasin täna välja tulla, sest ma tahan tunda vabadust, mitte hirmu," ütles Minnesota osariigi elanik Erin.

"Nii paljud väikeettevõtted lihtsalt lastakse potist alla. Need on sama olulised kui kõik muu," sõnas Mike.

Ameeriklaste seas on tekkinud sügav lõhe. Ühel pool kardetakse, et majandus on muutunud inimelust olulisemaks. Teisel pool aga rõhutakse kannatustele, mida piirangud on paljudele perekondadele tekitanud.

"Ma lihtsalt tean, et mul on õigused. Teil on õigus toita oma lapsi ja teenida palka. Kõik need, kes tahavad neid õiguseid ära võtta, eksivad," sõnas Texase osariigi elanik Shelley.

"Me kõik peame püsima kodus. Inimesed on haiged. Inimesed surevad. See ei ole ainult minu jaoks, see on mu pere heaks," ütles Missouri osariigi elanik Drew.

"Tervishoiutöötajad tahavad, et see kõik lõppeks sama kiiresti nagu kõik teised, aga seda tuleb teha õigel ajal ja praegu ei ole see aeg," arvas Missouri osariigis elav Nick.

USA tööministeeriumi andmete järgi on keskmisest rohkem kaotanud töö need inimesed, kes elavad osariikides, kus president Donald Trump 2016. aastal napilt võitis. Nende seas on näiteks Michigan, Pennsylvania ja Ohio, mis on juba niigi kannatanud tööstustöökohtade kadumise pärast. Valge Maja majandusnõuniku Kevin Hasseti sõnul on USA töötuse määr tõenäoliselt juba sama kõrge, kui suure depressiooni ajal.

"See on midagi, mida majandusanalüütikud ei ole varem näinud. Kõik, kes ütlevad, et nad teavad täpselt, mis edaspidi juhtub, lihtsalt hämavad," ütles ta.

Sellel nädalal kavatsevad piiranguid leevendada umbes 20 osariiki. Neist kõige kiiremini on tegutsenud Georgia, mis on juba lubanud restoranidel, jõusaalidel ja iluteenuste pakkujatel uksed lahti teha.

"Ma olen kindlasti närviline ja ärevuses, aga me kõik tahame tagasi tööle minna," sõnas osariigis tegutsev väikeettevõtja Lester Crowell.

"See suurendab nakatumiste ohtu. Georgia ei ole veel kuristikku ületanud. Nad on testinud vaid ühe protsendi oma elanikkonnast. Neil on 23 000 juhtumit," leidis aga USA endine toidu- ja ravimiameti volinik Scott Gottlieb.

Liiga kiire majanduse avamise eest on hoiatanud ka Valge Maja koroonaviiruse töögrupi eksperdid, kes kardavad teist nakatumiste lainet. Nende hinnangul on oluline suurendada testimisvõimekust, mis aitaks osariigi kuberneridel teha läbimõeldud otsuseid.

New Yorgis tehtud juhuslike antikehade testide esialgsed tulemused näitavad, et umbes üks viiest elanikust on endale teadmata viirust kandnud.

"Ma tahan rõhutada, et me ei lähe ühe hüppega tagasi normaalsusesse. Selleks on vaja astuda mitu hoolikat ja tarka sammu. Seejärel tuleb neist igaüht katsetada, et vältida tagasilööki, ja alles siis, kui asjad toimivad, saab astuda järgmise sammu," rääkis New Yorgi linnapea, demokraadist Bill de Blasio.

Samal ajal on mõned kubernerid aina rohkem mures president Donald Trumpi vastuoluliste sõnumite pärast, mida ta ise on nimetanud sarkasmiks.

"Siin, Marylandis tuli meie nõuandetelefonidele sadu kõnesid, milles inimesed küsisid nende desinfektsioonivahendite süstimise või allaneelamise kohta ja on raske ette kujutada, et inimesed võtsid seda tõsiselt," ütles Marylandi osariigi kuberner, vabariiklane Larry Hogan.