Terviseamet ei soovita mänguväljakuid avada lapsevanemate tõttu

Vaatamata terviseameti soovitusele linna mänguväljakud kinni hoida on Viljandis kõik 15 linnale kuuluvat mänguväljakut avatud.

"Me ausalt öeldes ei näinud põhjust lauskeelamisele, sellepärast et väga lihtne oleks kõike ära keelata ja öelda, et on tehtud, aga me peame lähtuma ka nendest noortest, kes tegelikult neid mänguväljakuid kasutavad," rääkis ERR-ile Viljandi linnapea Madis Timpson.

"Kui reegleid järgida, siis põhjust nende sulgemiseks meie meelest ei ole. Lauskeelamine ei lahenda ju probleeme, tervele mõistusele peaks ka ruumi jääma. Viljandi näitel ma võin küll kinnitada, et inimesed on mõistlikud."

Tartus on praegu kinni nii linnale kuuluvad laste mänguväljakud kui ka spordiväljakud. Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et spordiväljakute osalise avamise kohta on otsust oodata järgmisel nädalal.

"Teeme otsuseid lähtuvalt sellest, milliseid spordi- ja mänguväljakuid on võimalik avada individuaalseks kasutamiseks ja harrastamiseks ja et seal saaks kinni pidada 2+2 reeglist".

Kui näiteks discgolfi väljaku kasutamist saaks Klaasi sõnul lubada, siis meeskondlike mängude jaoks mõeldud platsid, nagu jalgpalli- ja korvpalliväljakud, jäävad veel kindlasti suletuks.

Viljandi linnapea Madis Timpson ütles, et ootab spordiväljakute avamiseks riiklikku otsust. Samas õigustatuks ta väljakute sulgemist praeguse eriolukorra ajal ei pea.

"Ma ei pea seda väga loogiliseks, et suurel kergejõustiku- või jalgpallistaadionil ei võiks harjutada näiteks neli või kuus inimest. Kui me kujutame visuaalselt ette, kui neli inimest harjutavad, siis ei oleks neil mitte kaks meetrit vahet, vaid 50 meetrit vahet."

Valitsust koroonakriisi asjus nõustav teadusnõukogu liige professor Irja Lutsar ütles neljapäeval riigikogu sotsiaalkomisjonile koroonaviiruse leviku ülevaates, et lapsed viiruselevitajad ei ole. Seega võiks ju mänguväljakud laste jaoks avada. Terviseamet aga nii ei arva.

Eriolukorra medisiinijuhi Arkadi Popovi sõnul ei puuduta probleem niivõrd lapsi, vaid hoopis neid saatvaid täiskasvanuid.

"Seal, kus mänguivad lapsed, sinna kogunevad mõnikord ka nende vanemad. See ongi meie murekoht. Isegi kui statistika maailmas, näiteks Islandil, näitab, et lapsed 9. või 10. eluaastani ei ole viirusekandjad, siis meie peame arvestama ka teiste riskidega".